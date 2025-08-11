Reacția turistei când vede Palatul Parlamentului

Un videoclip cu o tânără care începe să plângă în momentul în care vede Palatul Parlamentului a devenit viral pe TikTok. Kat a venit în vizită la București, iar printre obiectivele pe care le-a vizitat se află și faimoasa clădire din România.

Tânăra a mers la Parlament într-un grup organizat și a filmat momentul în care intră în curtea clădirii. În imagini se vede cum Kat merge pe alee cu mâinile la ochi, așteptând să se apropie de celebrul monument.

Când își dă jos mâinile de la ochi, tânăra vede clădirea și începe imediat să plângă, iar mai apoi cade în genunchi în fața Parlamentului.

De ce a început turista să plângă în fața Parlamentului de la București

Tânăra din generația Z, pasionată de călătorii a transmis și un mesaj în timpul clipului. Kat le-a mărturisit internauților că este obsedată de 10 ani de țara noastră, iar aceasta a fost prima dată când a văzut Palatul Parlamentului.

Din descrierea clipului viral, reiese că tânăra a încercat să recreeze un alt videoclip viral realizat la Disneyland, în care o turistă începe să plângă în momentul în care intră în parc și vede pentru prima oară Castelul Cenușăresei.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

„Prima dată când văd Parlamentul României după ce am fost obsedată de această țară timp de 10 ani fără motiv”, a scris tânăr în dreptul clipului pe care l-a postat pe TikTok.

Reacțiile românilor din mediul online

Videoclipul în care tânăra începe să plângă în fața Parlamentului a devenit viral în ultimele ore pe TikTok așa că le-a apărut multor români pe platformă. Comentariile nu au întârziat să apară, iar reacția ei a stârnit un val de glume în online:

„Parlamentul României mă face și pe mine să plâng”, a scris un român în comentarii.

„Ca un român nici nu știu dacă ar trebui să mă simt onorată sau să îmi fac griji”, a mai spus o persoană.

„Trebuie să îi dați acestei fete cetățenie română”, a mai spus cineva.

„Trebuie să mânci niște mici la Terasa Obor. Bine ai venit în România”, i-a mai scris cineva.

Ce au spus străinii când au văzut clipul tinerei

Reacțiile nu au întârziat să apară nici în rândul străinilor. Clădirea Parlamentului de la București este extrem de cunoscută la nivel internațional așa că unii dintre internauții care au lăsat comentarii fie au vizitat-o deja, fie cunosc detalii despre istoria construcției.

Recomandări Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

„Este amuzant, dar niciodată nu am auzit pe nimeni din București să își dorească să viziteze acest loc”, a răspuns cineva în comentarii.

„Ar trebui să citești puțin istoria, să vezi cum s-a construit, de unde au avut materialele, muncitorii și cum au fost demolate cartiere întregi pentru acest loc”, a mai scris un străin.

„Este un simbol al excesului, risipei și un abuz al regimului comunist. Zeci de mii de persoane și-au pierdut casele, iar unii dintre muncitori chiar au murit în timp ce lucrau la construirea ei”, a mai spus cineva.

Istoria „Palatului Parlamentului”

Palatul Parlamentului din România, cunoscut inițial ca „Casa Poporului” sau „Casa Republicii”, este una dintre cele mai mari și impresionante clădiri administrative civile din lume.

Istoria sa începe în anii 1980, când dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu a ordonat începerea construcției în contextul „reconstruirii” Bucureștiului, în urma cutremurului din 1977. Acest proiect ambițios și megalomanic a fost inspirat parțial de vizite în Coreea de Nord și de dorința de a crea un nou centru civic grandios pentru capitală.

Clădirea este gigantică, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 330.000 metri pătrați, având 12 etaje vizibile și 8 etaje subterane. Ea include circa 1.000 de încăperi și numeroase facilități cum ar fi săli de ședință, restaurante, biblioteci și o sală de concerte. Materialele de construcție folosite au fost aproape în întregime românești, inclusiv mari cantități de marmură, oțel, cristale și lemn.

Recomandări Ce vor învăța viitoarele generații de elevi despre Ion Iliescu. Profesor: „Istoria apropiată e tare ciudat reprezentată”

Palatul, care este al doilea cel mai costisitor proiect arhitectural din lume, a fost folosit nu doar ca sediu parlamentar, ci și pentru găzduirea unor evenimente politice și diplomatice majore, cum ar fi Summit-ul NATO din 2008.

Când a fost construit Palatul Parlamentului

Construcția a început oficial în 1983-1984, sub conducerea arhitectei Anca Petrescu, care a condus un număr impresionant de oameni – peste 100.000, inclusiv muncitori în trei schimburi și soldați.

Palatul a fost ridicat pe locul unui cartier vechi valoros, în urma demolării masive a unor clădiri vechi, biserici, spitale și sinagogi, fapt ce a generat controverse majore în privința impactului social și cultural.

Cât costă să vizitezi Palatul Parlamentului din București

Costul vizitei la Palatul Parlamentului din București în 2025 variază în funcție de tipul turului ales, potrivit Click:

Tur Standard – 35 lei/persoană;

Tur Panorama Orașului – Terasă (acces cu liftul) – 15 lei/persoană;

Tur subsol (coborâre 2 nivele pe scări) – 10 lei/persoană;

Tur Standard + Panorama Orașului (terasă) – 45 lei/persoană;

Tur Standard + Subsol – 40 lei/persoană;

Tur Standard + Panorama Orașului + Subsol – 55 lei/persoană.

Studenții între 18 și 26 de ani cu carnet vizat beneficiază de reduceri, de exemplu Tur Standard costă 18 lei pentru studenți.

Intrarea este permisă doar pe bază de tur ghidat, iar rezervările pentru grupuri mici (1-9 persoane) se fac telefonic cu 24 de ore înainte, iar pentru grupuri mai mari pe email. De asemenea, copiii sub 6 ani însoțiți, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora au intrarea gratuită.

Câți turiști vizitează Palatul Parlamentului

Palatul Parlamentului din București este vizitat anual de aproximativ 150.000 – 260.000 de turiști, cu o medie de circa 400 de vizitatori pe zi potrivit datelor recente, potrivit Euronews.ro.

În 2023, de exemplu, au fost înregistrate circa 152.107 vizitatori, iar în anul 2018 numărul a depășit 260.000, majoritatea fiind turiști străini.

Aceste cifre plasează Palatul Parlamentului ca una dintre cele mai importante atracții turistice din București, deși numărul vizitatorilor este semnificativ mai mic comparativ cu alte clădiri parlamentare din Europa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE