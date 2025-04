Studiul, care are la bază o analiză care evaluează capitalele europene de vizitat cu mașina, acordând fiecărui oraș un punctaj pe baza costului de închiriere a unei mașini, prețul camerei de hotel și al atracțiilor turistice din apropiere, arată că Bucureștiul s-a clasat pe locul 3, cu un scor de 159 de puncte.

Capitala României, cel mai mic cost la închirierea unei mașini

Capitala României a avut cel mai mic cost la închirierea unei mașini pentru patru zile de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă: 209,08 lei. Site-ul care a realizat studiul a evidențiat câteva dintre cele mai populare atracții pentru turiști, potrivite atât celor care preferă atmosfera animată a orașului, cât și celor care se simt atrași de plimbări în natură.

Una dintre recomandări a fost vizitarea Centrului Vechi, pentru a admira clădirile istorice și pentru viața de noapte vibrantă. Pentru o escapadă mai liniștită, în aer liber, recomandată este o ieșire în Parcul Regele Mihai I. Aici, turiștii pot păși înapoi în timp vizitând Muzeul Satului, un loc fascinant unde se poate vedea cum arăta viața în satele românești de altădată, cu zeci de locuințe, mori și lăcașuri de cult tradiționale din zone diferite ale țării.

Pe locul 1 în topul capitalelor europene de explorat cu mașina în primăvara aceasta s-a clasat Sofia (Bulgaria), cu un total de 170 de puncte. Pe locul 2 este Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), cu 163 de puncte, oraș urmat de București (România), cu 159 de puncte. Zagreb (Croația) s-a clasat pe locul 4, cu 156 de puncte, capitală urmată de Belgrad (Serbia), cu un scor de 153 de puncte.

Următoarele capitale europene din top au fost: Tallinn (Estonia), cu 151 de puncte, Vilnius (Lituania) și Podgorica (Muntenegru), ambele pe locul 7, cu 150 de puncte fiecare, Nicosia (Cipru), cu 144 de puncte, Valletta (Malta), cu 142 de puncte, și Riga (Letonia) și Bratislava (Slovacia), ambele pe locul 10, cu 139 de puncte.

Dacă București s-a aflat pe primul loc la închirierea unei mașini, cu cel mai mic preț (209,08 lei), Nicoasia a fost declarat orașul cu cel mai accesibil preț la cazare: o cameră la hotel în perioada 3-7 mai costă 1.119,57 lei.

București, locul 3 în top

„Ne-a făcut mare plăcere să realizăm acest studiu pentru a afla care sunt cele mai potrivite destinații în care turiștii se pot bucura de un city break în primăvara aceasta. Am mers pe ideea de a prelua o mașină de la aeroport și de a porni la drum, rămânând totuși în inima orașului pentru a facilita vizitarea atracțiilor de top. Destinațiile incluse în clasament sunt accesibile și oferă o mulțime de lucruri de văzut și făcut.

În fiecare dintre orașele din top 10, închirierea unei mașini pentru patru zile costă sub 500 lei, iar în cinci dintre acestea, cazarea la hotel pentru aceeași perioadă costă sub 2.000 lei. Sperăm că ghidul nostru cu atracțiile populare din fiecare oraș va fi și el de ajutor. Ne-am focusat pe atracții care sunt aproape de aeroport în fiecare dintre orașe. De asemenea, am prioritizat activități gratuite, de care turiștii se pot bucura fără costuri suplimentare”, a spus Aleksandrs Buraks, Head of Growth at DiscoverCars.

Potrivit lui Aleksandrs Buraks, orașele au primit un punctaj pe baza mai multor criterii. Clasamentul a luat în considerare costul închirierii unei mașini în perioada 3-7 mai și prețul cazării la hotel pentru aceeași perioadă. Studiul a analizat și cinci atracții populare pentru fiecare oraș, comparând distanța de la aeroport și prețul biletelor de intrare atât pentru adulți, cât și pentru copii. Fiecărui oraș i s-a atribuit un punctaj în funcție de atracțiile turistice.

Prețurile pentru hoteluri au fost preluate de pe un site de rezervări cunoscut și cele pentru închirieri auto de pe un altul. Punctajele la toate categoriile (închiriere auto, cazare, atracții) au fost cumulate pentru a obține scorul final.

