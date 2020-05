De Mihai Niculescu,

Oamenii au mers pe traseele turistice până în vârful muntelui, iar grupurile erau cu mult mai mari decât limita de 3 persoane impuse prin regulile stării de alertă.

Șeful Salvamont Neamț, Raul Papalicef, a declarat pentru Mesagerul de Neamț că mult prea puțini turiști credeau în eficiența măsurilor anti-coronavirus, care nu este, în opinia lor, decât un produs al „ocultei mondiale”.

”Din 5 persoane întrebate, dacă spun doi că au greșit că n-au respectat regula grupului de 3 persoane, ceilalți vorbesc despre Oculta Mondială, despre antenele 5G și despre o campanie împotriva bisericii și împotriva lui Hristos, ca să nu se mai permită împărtășania cu o singură linguriță. Românul s-a relaxat total și nu mai respectă nimic, condiții în care mi-e teamă că vor exploda cazurile în următoarele 10 zile. Am ajuns în faza în care fiecare se protejează atât cât este de responsabil”, a relatat șeful Serviciului Salvamont Neamț.

Cabana Dochia este închisă încă, dar turiștii s-au așezat la mesele de pe terasă, au mâncat împreună și s-au înghesuit în grupuri mari fără să țină seama de restricții, a mai spus șeful Salvamont Neamț.

Salvamontul are teste rapide

Salvamont Neamț are teste rapide pentru coronavirus care sunt folosite atât pentru angajați cât și eventualele victime recuperate de pe munte, a mai explicat șeful instituției.

”Noi am primit niște teste rapide, la care obții rezultatul în două minute, și sunt verificate prin spitale, rar se întâmplă să fie câte unul care nu indică nimic. Am testat tot Salvamontul și nu a ieșit niciun test pozitiv. Am scris numele pe fiecare și le-am sigilat. În momentul în care vine cineva din concediu, de exemplu, va fi retestat. Și când vom avea intervenții, vom testa victima, cu acordul ei, să știm exact dacă are vreo problemă. Asta este soluția pe care am găsit-o eu”.

Până acum, în comuna Ceahlău și în Stațiunea Durău, nu a fost depistat niciun caz de coronavirus.

Sursa foto: Mesagerul de Neamț

