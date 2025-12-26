Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor La Doi Pași pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Programul magazinelor de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit.

Află în continuare la ce oră închid magazinele La Doi Pași pe 31 decembrie 2025, 1 şi 2 ianuarie 2026, conform programului anunțat de retailer!

Programul La Doi Pași de Anul Nou 2026

Între 27 şi 30 decembrie, clienţii îşi pot face cumpărăturile la La Doi Pași ca de obicei, după programul normal de funcţionare, de la 7.00 până la orele 22.00.

În perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, programul La Doi Pași este următorul:

27-30 decembrie 2025: 07.00-22.00

31 decembrie 2025: 07.00- 16.00/18.00

01 ianuarie 2026: închis

02 ianuarie 2026: 09.00/10.00 – 16.00/18.00

Din 3 ianuarie 2025, se revine la programul normal de funcţionare.

Cum programul magazinelor La Doi Pași este diferit de la o unitate la alta, pentru informații cât mai precise referitoare la programul fiecăruia dintre magazinele La Doi Pași, clienții sunt rugați să acceseze site-ul www.la-doi-pasi.ro și să selecteze magazinul în care doresc să meargă la cumpărături. Unele magazine vor avea închis și pe 2 ianuarie, în timp ce altele vor avea program non-stop si pe 1, și pe 2 ianuarie.

Vezi şi programul de Anul Nou 2026 al altor magazine (Profi, Kaufland, Carrefour, Auchan, Penny, Lidl, Mega Image)!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE