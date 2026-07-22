Schema prin care românul evita plata taxelor de autostradă

Tribunalul din Ancona a condamnat un cetățean român la șase luni de închisoare pentru fraudă continuată în dauna companiei Autostrade per l’Italia, după ce, timp de opt luni, a circulat pe autostrăzile italiene fără să plătească taxele de drum. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, tânărul de 32 de ani a fost obligat să suporte cheltuielile de judecată și să despăgubească societatea cu 919 euro, la care se adaugă dobânzile, reprezentând valoarea totală a taxelor de autostradă neachitate.

Potrivit acuzațiilor formulate de Parchetul din Ancona, bărbatul folosea o metodă simplă pentru a evita plata taxelor. La volanul unui BMW 530d înmatriculat pe numele mamei sale, acesta intra pe banda rezervată utilizatorilor sistemului Telepass și se lipea de mașina din față. Trecea pe sub barieră înainte ca aceasta să se închidă, deși nu deținea dispozitivul electronic necesar și nu plătea taxa de drum.

Procurorii au încadrat faptele drept folosirea de „artificii și mijloace frauduloase”.

Peste 20 de treceri fără plată

Potrivit rechizitoriului, metoda a fost folosită în peste 20 de rânduri între septembrie 2021 și aprilie 2022.

Traseele au inclus porțile de taxare din Senigallia și Ancona Nord, precum și Fermo, Città Sant’Angelo, Montecatini Terme, unde a ajuns de trei ori, Riccione, Reggio Emilia, Genova Est, Rapallo, Firenze Scandicci, Bologna Casalecchio și Incisa Reggello.

Valoarea taxelor evitate varia de la câțiva euro până la peste 80 de euro pentru o singură trecere, totalul ajungând la 919,25 euro.

Imagine generată cu AI

Cum a fost descoperită frauda

Anchetatorii au reușit să îl identifice cu ajutorul sistemelor de control instalate la porțile de taxare, care înregistrează numerele de înmatriculare și tranzitul vehiculelor ce trec fără dispozitiv Telepass.

Investigația, coordonată de Parchetul din Ancona pentru primele fapte constatate la porțile de taxare din regiunea Marche, s-a încheiat în aprilie 2023, când bărbatul a fost trimis direct în judecată.

Apărat din oficiu de avocatul Massimo Canonico, românul a fost judecat de Tribunalul din Ancona, care l-a condamnat la șase luni de închisoare. În plus, acesta va trebui să achite companiei Autostrade per l’Italia suma de 919 euro, reprezentând taxele de drum neachitate, la care se adaugă dobânzile aferente.

Un caz asemănător a avut loc în Franța, în urmă cu mai mulți ani, când un șofer român a reușit să treacă de 91 de ori cu TIR-ul pe care îl conducea prin puncte de taxare de pe autostradă, dar a evitat de fiecare dată să plătească taxa. Românului i-a fost confiscat camionul, iar el a fost reținut și condamnat.

Un caz asemănător a avut loc tot în Italia, unde un șofer a circulat gratuit pe autostrăzi, în Italia, timp de 14 luni, între 2021 și 2022. La volanul unei Fiat Panda, bărbatul a păcălit de 51 de ori stațiile de taxare, provocând companiei Autostrade un prejudiciu de 2.200 de euro. Iar în Franța, în urmă cu doar câteva luni, un șofer britanic a fost condamnat de Tribunalul din Bonneville, după ce a circulat de 252 de ori pe autostrăzile din Haute-Savoie fără să achite taxa de drum. Bărbatul a fost obligat să plătească 12.600 de euro, la care s-au adăugat amenda și închisoarea cu suspendare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE