Proprietarul clădirii de pe strada California 650 – care nu este sediul principal al Twitter în San Francisco – a trimis o notificare companiei de social media la 16 decembrie prin care o informa că va fi în incapacitate de plată dacă nu plăteşte în termen de cinci zile. Cele cinci zile s-au scurs fără să se facă plata, potrivit procesului.

În instanță, proprietarul, Columbia REIT 650 California LLC, solicită despăgubiri ce cuprind valoarea totală a chiriei restante, precum şi onorariile pentru avocat şi alte cheltuieli.

Twitter a semnat un contract de închiriere pe şapte ani pentru birourile respective în 2017. Chiria lunară a fost de 107.526,50 de dolari în primul an complet şi a crescut treptat până la 128.397 de dolari în al şaptelea an.

Twitter nu a răspuns la un mesaj pentru comentarii. Compania nu mai are un departament de relaţii cu presa, reaminteşte The Guardian.

Elon Musk a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, iar compania are de plătit aproximativ 1 miliard de dolari pe an sub formă de taxe în urma tranzacţiei.