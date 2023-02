Într-o postare pe Twitter, Netblocks a anunțat că datele reţelei în timp real arată o restricţie pentru principalii furnizori de internet.

„Filtrarea se aplică pe furnizorii de internet majori şi survine pe măsură ce publicul se bazează pe acest serviciu după seria de cutremure devastatoare”, a scris Netblocks.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



? Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2