Universitatea Babeș-Bolyai spune, în comunicatul de miercuri, că această comisie a încercat să o coopteze pe Emilia Șercan ca membru extern, dar și pe profesorul Marian Popescu, expert în etică academică la Universitatea din București.

„Prin alte informări publice și demersuri interne, am trimis o invitație ca membru extern cooptat către doamna Emilia Șercan, ținând cont de experiența, munca dedicată și interesul constant din partea domniei sale asupra eticii academice din țară, care a declinat însă din motive rezonabile această invitație. Mai mult, am solicitat să ni se comunice orice alte aspecte identificate de dânsa sau de prof. Marian Popescu (dar oricine putea/poate sesiza diverse abateri, în condițiile specificate) în legătură cu teza de doctorat, însă nu am primit aceste informații”, a transmis Universitatea din Cluj-Napoca.

Cei doi s-au exprimat critic la adresa deciziei comisiei UBB privind doctoratul lui Lucian Bode. Și amândoi au spus pentru Edupedu.ro că nu au considerat solicitarea UBB una adecvată.

Într-o reacție pe Facebook Emilia Șercan, a explicat motivele pentru care a refuzat să facă parte din comisia care a analizat teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode.

Recomandări „E ca și cum ai pune un tanchist să piloteze aviatoare”. Oficiali militari ruși adună recruți pentru Ucraina falsificând documente, scrie publicația rusă Meduza

„Am refuzat să fac parte din această comisie din două motive: (1) postările mele de pe Facebook puteau fi interpretate ca o antepronunțare, ceea ce ar fi afectat întreg procesul de evaluare a tezei de către UBB. (2) atâta timp cât, în calitate de jurnalist, voi scrie despre încălcări ale integrității academice, nu voi putea face parte din vreo comisie de analiză deoarece m-aș plasa din nou în incompatibilitate, neputând fi și acuzator și judecător într-un domeniu”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Emilia Șercan a mai precizat că UBB nu a fost „interesată cu adevărat de prezența mea în comisie, ci a fost interesată de evaluarea făcută de mine asupra tezei”.

Marți, ministrul PNL de interne Lucian Bode a transmis că rezultatul evaluării tezei sale de doctorat de către Universitatea Babeș-Bolyai arată că aceasta „este în regulă”.

„Doresc să salut publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizei asupra tezei mele de doctorat. Verdictul UBB: Teza mea de doctorat este în regulă, iar titlul de doctor acordat în anul 2019 este menținut”, a precizat Bode.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Stăm mult la apartament". Teama unui parizian mutat de câteva luni în România, apreciază bunătatea oamenilor dar e ceva ce-l sperie

Playtech.ro ȘOC! Ruby s-a pozat DEZBRĂCATĂ pe internet. Ipostaza incendiară în care a apărut

Viva.ro Lavinia Pîrva nici nu a mai ținut cont că e în direct! Ce replică neașteptată i-a dat Adelei Popescu

Observatornews.ro New York Times: Generalii ruși au discutat despre utilizarea armelor nucleare tactice în Ucraina. Casa Albă, alarmată

Știrileprotv.ro Cum e viața unui fost mecanic la opt ani după ce a câștigat o sumă imensă la loterie. Declarațiile lui sunt surprinzătoare

FANATIK.RO Ce a pățit Oana Pellea într-un taxi. Gestul făcut de șofer a speriat-o pe actriță: ”Groaznic!”

Orangesport.ro Un portughez a căutat Braşov pe Google. Ce s-a întâmplat mai departe: ”Mi-a fost puţin teamă când am citit”

HOROSCOP Horoscop 2 noiembrie 2022. Gemenii se vor confrunta cu o grabă suspectă, care semnalează că au vrut să se elibereze de anumite probleme

PUBLICITATE Noua colecție Mohito - spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood