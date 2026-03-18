Un bărbat a căzut secerat de un infarct la doar câteva clipe după ce și-a ucis vecinul. Se pare că șocul sau frica i-au fost fatale imediat după comiterea faptei.

Tragedia din comuna Drăgușeni a fost dublată de un accident al forțelor de ordine. În timp ce un vecin a dat alarma după ce a descoperit două cadavre într-o locuință, mașina de poliție care se îndrepta spre caz a fost implicată într-o coliziune, iar agenții au fost răniți.

Misiunea agenților a fost întreruptă de un șofer neatent: deși circula cu sirenele și girofarurile pornite, mașina de poliție a fost implicată într-un accident rutier după ce un conducător auto a ignorat prioritatea de trecere.

Polițiștii răniți au ajuns la spital cu leziuni multiple, fiind înlocuiți de un alt echipaj trimis de urgență să investigheze descoperirea macabră din locuința suceveană.

În casă, anchetatorii au dat peste o scenă macabră: atât proprietarul, cât și vecinul său zăceau fără suflare. Din primele verificări, se pare că un conflict spontan izbucnit pe fondul consumului de alcool a dus la acest deznodământ tragic.

O ceartă banală s-a transformat într-o dublă tragedie la Drăgușeni. Un bărbat de 76 de ani și-a ucis vecinul de 73 de ani, lovindu-l repetat cu un scaun, pentru ca apoi să cadă secerat de un stop cardio-respirator provocat, probabil, de spaimă. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, urmând a stabili împrejurările în care a avut loc dubla tragedie.

