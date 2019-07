De Andreea Radu,

Petrolierul care a ajuns miercuri în portul ucrainean Izmail, în regiunea Odesa, a fost sechestrat pentru presupusa sa implicare într-un incident petrecut în noiembrie trecut la intrarea în strâmtoarea Kerci, în urma căruia Rusia a sechestrat trei nave militare ale marinei ucrainene, informează Agerpres.

Potrivit autorităților ucrainene, petrolierul Nika Spirit, care naviga sub pavilion rusesc, a fost identificat în portul Izmail ca fiind nava Neyma pe baza numărului unic de referință pentru nave al Organizației Maritime Internaționale.

„Serviciul de Securitate al Ucrainei, împreună cu Parchetul militar, a reţinut petrolierul rusesc Neyma, care a blocat navele militare ale Ucrainei în strâmtoarea Kerci.

În cursul unei anchete preliminare s-a stabilit că, la ordinul direct al înaltei conduceri a FSB al Federaţiei Ruse, reprezentanţii Serviciului de graniţă al Rusiei (instituţie subordonată FSB) au comis un act de agresiune armată împotriva navelor militare ucrainene – Nikopol, Berdiansk şi Yana Kapu în strâmtoarea Kerci”, menţionează SBU într-un comunicat, citat de Ukrinform.

Conform Parchetului militar de la Kiev şi SBU, 15 înalţi responsabili de la vârful armatei ruse, între care un contramiral, doi viceamirali şi un general-colonel sunt suspectaţi de implicare în incidentul de anul trecut în Marea Neagră.

Diplomaţia rusă a avertizat joi Ucraina cu posibile ‘consecinţe’ după ce un petrolier rusesc a fost reţinut de către SBU într-un port ucrainean.

„Suntem pe cale de a stabili toate circumstanțele a ceea ce s-a întâmplat pentru a lua măsuri adecvate”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova.

„Dacă se va dovedi că este o luare de ostatici ruşi, aceasta va fi considerată o încălcare gravă a dreptului internaţional şi consecinţele nu se vor lăsa aşteptate”, a avertizat el.

În acelaşi timp, vicepreşedintele Comisiei pentru afaceri internaţionale din cadrul Consiliului Federaţiei (camera superioară a parlamentului rus), Vladimir Djabarov, a calificat drept ‘absolut ilegală’ reţinerea petrolierului Neyma.

Rusia a susţinut constant că a reţinut cele trei nave ucrainene la intrare în strâmtoarea Kerci pe motiv că acestea încălcaseră apele sale teritoriale, în timp ce Kievul insistă că incidentul s-a produs în apele internaţionale.

