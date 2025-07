Potrivit sursei din SBU, uzina militară Kupol a fost atacată marți dimineața. Informațiile de la fața locului sugerează că cel puțin două drone au lovit instalații de producție și zone de depozitare, iar un incendiu a izbucnit în urma atacului.

Vizată de sancțiuni internaționale, uzina Kupol din Ijevsk (Republica Udmurtia) produce sisteme de apărare aeriană Tor și Osa, precum și drone de atac Harpy, care sunt folosite de armata rusă în războiul din Ucraina.

One of the facilities in Izhevsk was targeted by Ukrainian drones — local authorities



“All emergency services have arrived at the scene. Ill share more details as they come in,” wrote Udmurt Republic head Alexander Brechalov on his Telegram channel.



Earlier, Rosaviatsiya… pic.twitter.com/GSSeSxs4C3