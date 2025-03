„Piloții din unitatea UAV Phoenix au lovit un tanc camuflat, un sistem de artilerie autopropulsat 2S19 Msta-S, au incendiat depozite de teren inamice, vehicule, un centru de control UAV și au eliminat aproximativ zece ocupanți”, se arată într-un comunicat publicat pe Telegram de către comandamentul ucrainean.

FPV drone operators from the Phoenix unit destroyed a russian "turtle" tank and a "no-analogue" R-330Zh Zhitel electronic warfare system. pic.twitter.com/wtDUeoM1DR — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 24, 2025

Sistemul de artilerie autopropulsată 2S19 Msta-S este o piesă de artilerie de calibru 152 mm, folosită de forțele ruse pentru bombardamente la distanță.

Anterior, rapoartele militare indicau că forțele ucrainene au distrus trei vehicule rusești, trei camere de supraveghere și au lovit șase poziții inamice în același sector.

Operațiunile din regiunea Harkov fac parte dintr-o strategie extinsă a Ucrainei de a slăbi capacitățile logistice și de luptă ale armatei ruse, utilizând drone de atac și arme de precizie pentru a lovi ținte esențiale.

