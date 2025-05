Teroare pe cerul Moscovei: 19 drone ucrainene doborâte

Rusia a fost atacată din nou de Ucraina cu drone în noaptea de luni spre marți. Pentru a doua noapte consecutiv, toate cele patru aeroporturi mari din Moscova au fost închise câteva ore, ca măsură de siguranță. Potrivit autorităților ruse, cel puțin 19 drone ucrainene au fost doborâte înainte să ajungă în oraș. Fragmente din aparate au căzut pe o autostradă importantă, dar nu s-au înregistrat victime.

Primarul Moscovei a transmis că atacurile au venit „din mai multe direcții”, iar o parte din resturile dronelor au căzut în zone locuite. Există și relatări neconfirmate despre geamuri sparte în sudul capitalei. Ucraina nu a comentat oficial incidentul.

În același timp, Ucraina anunță că orașele Harkiv și regiunea Kiev au fost ținta unor atacuri cu drone lansate de ruși. În Odesa, o persoană a murit. În regiunea Kursk, aproape de graniță, două transformatoare de la o stație electrică au fost distruse, iar doi adolescenți au fost răniți de schije.

Pe lângă atacurile aeriene, Ucraina pare să fi reluat și operațiunile terestre în regiunea rusă Kursk. În satul Tyotkino, aflat chiar la graniță, ucrainenii susțin că au lovit un centru de comandă pentru drone al armatei ruse. Conform unor surse rusești, Ucraina a încercat să treacă granița cu vehicule blindate, după ce a aruncat în aer poduri și a creat coridoare prin câmpuri minate.

„Vehiculele de deminare au început să creeze treceri prin câmpurile de mine, urmate de transportoare blindate cu trupe. Se duc lupte grele la graniță”, scrie un blogger militar rus.

Kursk, zona gri a războiului: rușii spun că au recâștigat-o, ucrainenii insistă că sunt încă acolo

Oficialii ruși declaraseră în aprilie că au preluat complet controlul asupra regiunii Kursk, după ce în august 2024 ucrainenii făcuseră o incursiune surpriză. Dar Kievul susține că încă are trupe active în zonă și că prezența militară rămâne importantă pentru apărarea regiunii Sumî.

Autoritățile din Sumi au început evacuarea din două localități aflate la doar 12 kilometri de granița cu Rusia. Între timp, rușii fug disperați de acest război și plătesc sume uriașe pe piața neagră pentru „scutiri”.

