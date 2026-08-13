Atac masiv cu drone asupra portului Novorossiisk

Atacul ucrainean a afectat inclusiv infrastructura portuară din Rusia și două terminale importante de cereale. Atacul alimentează temerile privind posibile perturbări ale exporturilor rusești și, implicit, ale aprovizionării de pe piețele mondiale.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a anunțat că printre victime se află și un copil. Cel puțin 3 persoane au murit și 24 de persoane au fost rănite în urma atacurilor.

💥🇺🇦🇷🇺 Images très impressionnantes de cette nuit !



Le port principal de Russie, Novorossïisk, met en arrêt son terminal céréalier !



Dans la nuit, les forces de défense ont attaqué une base navale à Novorossiïsk à l'aide de drones réactifs "Palyanitsa", de missiles "Neptun" et… pic.twitter.com/C5Et1yx0F4 — Cyrille Amoursky (@AmourskyCyrille) August 12, 2026

Primarul orașului Novorossiisk, Andrei Kravchenko, a declarat că portul și-a întrerupt alimentarea cu apă și că a fost declarată stare de urgență.

„Novorossiisk a trăit o noapte îngrozitoare”, a scris primarul într-o postare pe Telegram.

Potrivit autorităților locale, au fost avariate patru întreprinderi, peste două duzini de clădiri rezidențiale și mai multe instituții de învățământ.

Dronele ucrainene au lovit intens zona portuară, provocând pagube și unor clădiri de locuințe.

⚡ Cette nuit, Novorossiisk, dans la région de Krasnodar (Fédération de Russie), a été attaquée par des drones.



Des explosions ont retenti dans la ville pendant plus de 5 heures. Les sources OSINT font état d'une activité intense de la défense antiaérienne au-dessus des… pic.twitter.com/wqoSfIqV8S — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) August 12, 2026

Ucraina susține că a lovit baza navală rusă

Serviciul de securitate ucrainean SBU a afirmat că atacul a avut „o importanţă strategică” și că forțele ucrainene au lovit baza navală rusă din Novorossiisk folosind drone și rachete.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că au fost lovite două fregate, o navă mare de debarcare, o corvetă și alte nave.

Zelenski a precizat că forțele ucrainene au folosit drone cu propulsie cu reacție, rachete și sisteme navale fără pilot.

Potrivit președintelui ucrainean, atacurile au vizat „poziţii de apărare aeriană, cheiuri şi infrastructura portuară”.

De ce este important portul Novorossiisk pentru exporturile de cereale

Atacul asupra portului Novorossiisk poate avea implicații dincolo de conflictul militar dintre Rusia și Ucraina.

Rusia este cel mai mare exportator de grâu din lume, iar o mare parte din exporturile sale de cereale sunt transportate prin porturile de la Marea Neagră.

Scoaterea din funcțiune a două terminale de cereale din Novorossiisk ridică astfel întrebări cu privire la continuitatea exporturilor rusești.

Principalul grup de lobby din sectorul cerealelor din Rusia a avertizat luna trecută că intensificarea atacurilor ucrainene ar putea duce la blocarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră în viitorul apropiat.

O astfel de situație ar putea pune presiune asupra prețurilor internaționale și ar putea afecta în special statele din Africa și Orientul Mijlociu, care depind de importurile de cereale.

Rusia susține că a doborât sute de drone

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale au doborât și distrus 502 drone ucrainene în cursul nopții.

În același timp, autoritățile ruse din Crimeea ocupată au raportat pagube produse mai multor locuințe în urma atacurilor.

Guvernatorul instalat de Rusia în Crimeea, Mihail Razvozhaiev, a declarat că mai multe case au fost avariate.

Novorossiisk, noua bază importantă a flotei ruse din Marea Neagră

Novorossiisk a devenit o bază navală importantă pentru Rusia după atacurile ucrainene asupra Sevastopolului, principala bază a flotei ruse din Marea Neagră.

Rusia și-a mutat o mare parte din navele militare către Novorossiisk după intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii navale din Crimeea.

În acest context, atacul asupra orașului portuar are o dublă importanță: afectează atât infrastructura militară, cât și una dintre principalele rute comerciale pentru exporturile rusești de cereale.

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