Prețul țițeiului a depășit 100 de dolari pe baril luni, după ce mai mulți producători importanți din Orientul Mijlociu și-au redus producția, iar strâmtoarea Ormuz a rămas practic închisă traficului.

Situația duce la creșterea prețurilor pentru uleiurile vegetale și cerealele folosite la producerea combustibililor pe bază de culturi agricole.

Contractele futures la grâu și-au extins, de asemenea, creșterile, după ce vineri au înregistrat cel mai mare salt din 2024 până în prezent.

Creşterea preţului petrolului a influenţat şi pieţele agricole. Uleiul de palmier din Malaysia a urcat cu 9%, iar uleiul de soia din Chicago a atins cel mai înalt nivel de la sfârşitul anului 2022.

Grâul a ajuns la cel mai mare preţ din iunie 2024, în timp ce porumbul a atins un record al ultimelor 10 luni.

Războiul perturbă fluxurile de îngrășăminte și majorează costurile de transport, oferind astfel sprijin prețurilor pe întregul segment al piețelor de cereale.

Și gazul european s-a scumpit cu 30% într-o singură zi, după explozia prețului țițeiului. Panica este întreținută de blocajul din Strâmtoarea Ormuz și distrugerea unor instalații-cheie, pe fondul războiului prelungit din Orientul Mijlociu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE