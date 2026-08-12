Atac cu sute de drone asupra Novorossiisk, un important port rusesc la Marea Neagră

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că zona a fost ținta unui atac masiv în care au fost implicate „câteva sute de drone”. Lovituri au fost raportate în orașele Novorossiisk, Anapa, Gelendjik, precum și în districtul Temriuk.

Locuitorii din Novorossiisk au semnalat explozii repetate în timpul încercărilor forțelor ruse de a respinge atacurile cu drone, potrivit canalelor de monitorizare independente.

O „operațiune unică” împotriva bazei navale din Novorossiisk

Novorossiisk, un important port rusesc la Marea Neagră, găzduiește o bază navală a Flotei Mării Negre a Rusiei, mutată aici din Crimeea ocupată după atacurile ucrainene frecvente asupra infrastructurii navale din peninsulă.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, forțele armate ale Ucrainei au desfășurat o „operațiune unică” împotriva bazei navale din Novorossiisk, situată la peste 300 de kilometri de linia frontului. „Flota de ocupație și toată infrastructura care o susține nu vor fi în siguranță atât timp cât agresiunea rusă continuă”, a declarat Zelenski pe platforma X.

Atacurile ucrainene au produs daune semnificative infrastructurii

Atacul a provocat victime și pagube materiale considerabile. Un băiat de 8 ani ar fi fost ucis și alte opt persoane rănite, susține guvernatorul Kondratiev. De asemenea, resturi de drone au avariat 21 de clădiri rezidențiale și patru afaceri, fără a fi specificate detalii despre acestea.

Martorii oculari au raportat incendii în diverse zone din Novorossiisk, inclusiv la un terminal de cereale, terminalul petrolier Șeșharis și infrastructura portuară care servește Flota Mării Negre a Rusiei, potrivit Exilenova Plus. Terminalul de cereale a fost serios avariat, iar operațiunile au fost temporar suspendate, informează Reuters.

Explozii în mai multe puncte din Crimeea ocupată

În Crimeea ocupată, mai multe explozii au fost auzite lângă Centrala Termică Balaclava, situată în apropierea Sevastopolului, a raportat canalul de monitorizare Crimean Wind, citând localnici. De asemenea, în Bakhchisarai, o persoană a relatat că „de la miezul nopții au fost mai multe explozii, focuri de mitralieră și drone pe cer”.

Un incendiu a fost semnalat și la o unitate militară din nordul Crimeei în urma atacului. În același timp, un atac cu drone de amploare a fost raportat în apropierea Podului Crimeii, care leagă peninsula de regiunea Krasnodar din Rusia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea sa aeriană a distrus 502 drone ucrainene în noaptea de 12 august în regiunile Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Lipețk și Oriol, precum și în Crimeea ocupată și deasupra Mării Negre.

Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial aceste atacuri, iar Kyiv Independent nu a putut verifica independent aceste informații.