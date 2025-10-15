Întreruperi extinse

Operatorul național Ukrenergo a anunțat pe Telegram: „Din cauza situaţiei complexe din sistemul energetic al Ucrainei, au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile”. Compania a precizat că se desfășoară lucrări de reparații în zonele afectate și a îndemnat populația să economisească energia.

Întreruperile de curent s-au extins rapid. Marți seara, doar opt regiuni erau afectate. Miercuri, operatorul privat DTEK a raportat pene de curent în mai multe zone, inclusiv Liov, Odesa și Kiev.

Rusia și-a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, stârnind temeri că milioane de oameni ar putea rămâne fără electricitate în timpul iernii. Săptămâna trecută, întreruperi similare au afectat întreaga țară, inclusiv capitala.

Reacția Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că încearcă să „semene haos” în rândul populației prin aceste bombardamente. Atacurile au afectat și sectorul gazier ucrainean.

În replică, Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra rafinăriilor și conductelor de petrol din Rusia, provocând o creștere a prețurilor la combustibili. Recent, armata ucraineană a lovit o centrală electrică din regiunea rusă Belgorod, cauzând întreruperi de curent.

Situația rămâne critică, iar autoritățile ucrainene depun eforturi pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în regiunile afectate.

