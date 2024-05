„Putin încearcă în mod disperat să deraieze summitul de pace din Elveția din 15-16 iunie”, a scris Dmitro Kuleba pe rețeaua de socializare X.

Președintele Putin este pregătit să oprească războiul din Ucraina printr-o încetare a focului negociată, care să recunoască liniile actuale ale câmpului de luptă, au susținut patru surse rusești pentru Reuters.

În trecut, Ucraina a respins o astfel de propunere, deși dorește retragerea trupelor ruse din teritoriile ocupate. A avertizat însă că o înghețare a frontului ar fi în dezavantajul Kievului.

„Putin poate lupta atât timp cât este nevoie, dar Putin este, de asemenea, pregătit pentru o încetare a focului – pentru a îngheța războiul”, a afirmat o sursă rusă de rang înalt care a lucrat cu liderul de la Kremlin și care are cunoștință despre conversațiile din cercurile apropiate lui Putin, scrie agenția de presă.

Contactat de Reuters, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că liderul de la Kremlin a precizat în mod repetat că Rusia este deschisă la dialog pentru a-și atinge obiectivele, afirmând că țara nu dorește un „război etern”.

