„De Crăciun, Ucraina sărbătoreşte povestea festivă a felului în care operaţiuna militară specială a unui terorist arogant a fost contracarată de un outsider războinic”, a notat, în a doua zi de Crăciun, ministerul.

„Outsiderul războinic” simbolizează Ucraina, care a reuşit să răstoarne, în ultimele săptămâni, situaţia militară împotriva unui „terorist arogant” rus.

„A fost planul perfect, fără nimic lăsat la voia întâmplării”, continuă mesajul. Războiul pe care nu și l-a dorit niciodată este cel pe care nu-și permite să-l piardă. De Crăciun, povestea veche a lui David și Goliat ajunge aproape de casă”.

„Acesta este genul de poveste de care ne bucurăm cu toții. Dedicată tuturor celor tari din prima linie. Ucraina va câștiga!”, se mai spune în clip.

Kievul reia scena emblematică din filmul Die Hard, în care eroul John McClane, interpretat de Bruce Willis, reuşeşte să-l neutralizeze pe teroristul Hans Gruber (Alan Rickman) şi scrie pe pulover „acum am o mitralieră, Ho-Ho-Ho”.

În imaginea refăcută se poate citi „acum am HIMARS-uri, Ho-Ho-Ho”, aluzie la sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate furnizate Kievului de Statele Unite.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7