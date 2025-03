Un înalt oficial ucrainean din cadrul serviciilor de informații a declarat că Ucraina va rămâne probabil fără ultimele provizii militare americane în „două sau trei luni”. „După aceea, va fi foarte dificil pentru noi”, a declarat oficialul pentru Financial Times. „Nu va fi un colaps total, dar vom fi forțați să ne retragem din zone mai repede”.

de Fabrice Deprez, Christopher Miller (Kiev)

În cel de-al patrulea an de invazie la scară largă a Rusiei, zeci de mii de soldați ucraineni resping atacurile constante ale Rusiei din tranșeele din estul și sudul Ucrainei. De-a lungul liniei frontului, lungă de 1.000 km, încetarea ajutorului militar american va avea consecințe majore pentru armata greu încercată, chiar dacă aliații europeni vor suplimenta o parte din echipamentele lipsă.

Washingtonul și-a anunțat decizia de a suspenda ajutorul militar la trei zile după o ciocnire în Biroul Oval între Donald Trump și Volodimir Zelenski, provocată de refuzul liderului ucrainean de a accepta o încetare a focului fără garanții pentru a descuraja Rusia de la o viitoare agresiune.

Casa Albă a declarat luni că „face o pauză și își revizuiește” ajutorul militar pentru a se asigura că liderii ucraineni sunt „angajați” într-un acord de pace.

În ultimii trei ani, sprijinul militar al SUA a totalizat 65,9 miliarde de dolari, potrivit Departamentului de Stat. În timp ce Congresul a alocat aproape 175 de miliarde de dolari, doar o parte din această sumă a mers direct către Ucraina. O parte a fost utilizată în alte scopuri, cum ar fi instruirea trupelor ucrainene în SUA.

Sprijinul a fost extins – de la livrări de obuze de artilerie și vehicule blindate la furnizarea de sisteme sofisticate de apărare aeriană, poduri mobile lansate de vehicule, mine antitanc și rachete cu rază lungă de acțiune. În mod crucial pentru Ucraina, acest sprijin include schimbul de informații, care nu a fost suspendat până în prezent.

„Impactul este, în general, greu de evaluat, deoarece există o cantitate destul de mare de sprijin din partea SUA care nu este discutată public”, a declarat Michael Kofman, analist militar și senior fellow la Carnegie Endowment for International Peace, un think-tank american.

În ultimele zile, aliații europeni și-au intensificat eforturile pentru a strânge fonduri și a achiziționa echipamente militare pentru Ucraina. Cu toate acestea, continentul continuă să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește creșterea producției de armament, iar unele echipamente-cheie rămân unice pentru SUA.

O lipsă de rachete interceptoare pentru cele cinci sisteme Patriot de producție americană utilizate de Ucraina ar reprezenta o lovitură majoră pentru capacitățile defensive ale țării, în timp ce Rusia își extinde campania de atacuri cu drone și rachete în interiorul Ucrainei.

Premierul ucrainean Denys Shmyhal a declarat marți că „Patriot este în prezent singurul sistem capabil să doboare rachetele balistice rusești”.

Dacă armata țării ar fi forțată să nu mai folosească cel mai sofisticat sistem de apărare aeriană din arsenalul său, „în cele din urmă, Ucraina ar trebui să facă o prioritizare dificilă”, a declarat Emil Kastehelmi, un analist care monitorizează războiul pentru Black Bird Group, cu sediul în Finlanda.

„Trebuie să aperi un aerodrom, o centrală electrică sau o fabrică care produce arme?” Pe linia frontului, unde cea mai mare parte a luptelor se desfășoară în prezent cu ajutorul unei serii amețitoare de drone încărcate cu explozibili care zboară spre soldați, impactul ar dura probabil câteva săptămâni până să fie resimțit.

În timp ce majoritatea covârșitoare a dronelor utilizate de trupele ucrainene sunt acum de producție internă, armata utilizează încă o gamă largă de arme și vehicule americane care necesită întreținere constantă și un flux constant de piese de schimb.

Lipsa proiectilelor de artilerie ar putea fi parțial compensată de eforturile europene, UE plănuind să producă până la 2 milioane de proiectile de artilerie în 2025.

„Părerea mea generală este că vom începe să vedem un impact major în câteva luni și acesta va fi legat în primul rând de capacitatea Ucrainei de a efectua lovituri de precizie”, a declarat Kofman.

Lansatoarele multiple de rachete Himars furnizate de SUA au permis Ucrainei să distrugă ținte de mare valoare, precum posturi de comandă și centre logistice de pe teritoriul deținut de Rusia.

Luni, forțele speciale ucrainene au difuzat imagini cu o lovitură Himars cu muniție cu dispersie care a distrus un obuzier autopropulsat rus modern „Malva”. „Nu avem niciun înlocuitor real pentru Himars”, a declarat Pavlo Narozhny, analist militar ucrainean și cofondator al Reactive Post, o organizație care sprijină unitățile de artilerie ucrainene.

Lansatoarele Himars au permis, de asemenea, Ucrainei să utilizeze rachete Atacams cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte din Rusia, la o distanță de până la 300 km.

Narozhny a declarat că Kievul a avut rachete cu rază lungă de acțiune Storm Shadow și Scalp din Marea Britanie și Franța, „dar nu sunt la fel, sunt mult mai lente și mai ușor de interceptat”. Fără sprijinul SUA, „frontul nu se va prăbuși, dar Rusia va continua să avanseze”, a spus Narozhny.

Deși nu face parte din sprijinul oficial al SUA, suspendat de Washington, mișcarea cea mai imediat dăunătoare pentru unitățile din prima linie din Ucraina ar fi oprirea sistemului Starlink al lui Elon Musk, un furnizor de internet prin satelit a cărui utilizare a devenit omniprezentă în rândul forțelor ucrainene datorită vitezei și fiabilității sale.

„Dacă Starlink este oprit, problemele vor începe imediat”, scria la sfârșitul lunii februarie Yehor Firsov, un fost deputat ucrainean care acum servește în armată.

„Infanteria din adăposturile defensive, echipele de informații, drone și artilerie, comandamentele de brigadă și batalion … toată lumea folosește Starlink”.

În timp ce forțele ucrainene pot folosi și folosesc comunicațiile radio, deciziile de pe câmpul de luptă se bazează în mare măsură pe un flux de înregistrări video și foto care necesită o conexiune în bandă largă constantă.

„Ar fi o lovitură, dar lucrăm la alternative”, a declarat un ofițer care servește într-o brigadă din nord-estul țării. „Adică, luptăm în regiunea Kursk și acolo nu există Starlink”.

Decizia uimitoare a Washingtonului de a suspenda ajutorul vine în contextul în care Ucraina și-a accelerat eforturile de a-și dezvolta propriile capacități.

„Am spus poate acum un an că trebuie să ne antrenăm aici, în Ucraina, ca și cum Statele Unite vor dispărea”, a declarat Serhiy Prytula, șeful uneia dintre cele mai mari organizații ucrainene de strângere de fonduri pentru armată. Cu câteva ore înainte ca Washingtonul să-și anunțe decizia de a întrerupe sprijinul militar pentru Ucraina, politicianul și voluntarul a declarat „Suntem extrem de recunoscători pentru tot ajutorul acordat de SUA Ucrainei, dar trebuie să avem grijă de noi înșine, să ne dezvoltăm propria industrie de apărare împreună cu partenerii noștri europeni”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

