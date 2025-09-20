„Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu numai ca dronele să cadă pe capul ucrainenilor, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci ca acestea să fie decizii luate împreună. Adică, avem un sistem de apărare aeriană – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a declarat Zelenski în timpul unei discuții cu jurnaliștii.

„La fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Putem lua în considerare doar regiunile din partea de vest a țării noastre – unde există posibilități în Polonia. Sau poate fi nu numai Polonia, ci și România, pe ceilalți nu ne bazăm”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Această declarație vine după ce drone rusești au intrat în spațiile aeriene ale Poloniei și României. Polonia a doborât patru dintre cele 19 drone rusești care au intrat în teritoriul său în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Într-un interviu acordat pentru Sky News, Zelenski a propus crearea unui sistem comun de apărare aeriană între Ucraina și aliații europeni pentru a face față într-un mod mai eficient amenințărilor aeriene rusești.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni săptămâna viitoare, la New York, cu președintele american Donald Trump. Președintele ucrainean s-a declarat din nou pregătit pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, atât bilaterală, cât și trilaterală, dar l-a acuzat pe liderul rus că fuge de o astfel de întrevedere.

