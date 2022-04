Când a început războiul, Liuba locuia în Harkov cu mama ei, care în ultimii trei ani a avut nevoie de supraveghere permanentă, fiind grav bolnavă. Pentru că nu a găsit nici o cale să plece împreună cu mama ei, care nu se putea deplasa singură, tânăra a rămas în apartamentul ei.

Într-o zi, trei soldați ruși le-au găsit. Au făcut ravagii în casa lor, le-au luat mâncarea și toate bunurile din casă, iar unul dintre ei a rămas acolo și, timp de o săptămână, a violat-o pe Liuba, povestește voluntara.

Fata a încercat să cheme ajutoare, dar nu a reușit, pentru că soldatul i-a spart telefonul mobil. După o săptămână, individul i-a spus că o iubește și că vrea să o trimită în Rusia, cât mai departe de război. Liuba i-a refuzat însă propunerile și i-a spus că nu poate pleca fără mama ei.

Atunci, chiar sub ochii ei, soldatul i-a împușcat mama, după care a plecat.

Tânăra a ajuns într-un centru de reabilitare de unde va pleca în străinătate, a spus voluntara, care s-a ocupat de ea în Ucraina și i-a făcut public cazul.

„Povestea ei este una din multe altele. Povestea ei este una dintre cele care te distrug pe interior. Tratez fiecare poveste cu răceală ca să nu înnebunesc, dar nu pe aceasta. Pe aceasta nu o pot trata așa, doare”, a scris voluntara pe pagina ei de socializare.

Duminică, ambasadorul Marii Britanii în Ucraina a spus că știe că femei și fete au fost violate în fața familiilor lor, descriind acest lucru drept „un act deliberat de subjugare”.

Melinda Simmons, ambasadorul Marii Britanii în Ucraina, a postat pe Twitter: „Violul este o armă de război. Deși încă nu cunoaștem încă întreaga amploare a utilizării sale în Ucraina, este deja clar că a făcut parte din arsenalul rușilor”, a scris aceasta.

Rape is a weapon of war. Though we dont yet know the full extent of its use in #Ukraine its already clear it was part of ?? arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.