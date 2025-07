Atacul a fost efectuat în noaptea de 10 spre 11 iulie de către unități ale Forțelor de Sisteme fără Pilot, în cooperare cu alte structuri din cadrul armatei ucrainene. Operațiunea a avut drept obiectiv „să reducă capacitățile inamicului” de a produce rachete și bombe pe care le folosește împotriva Ucrainei.

Situată în regiunea Moscova, Uzina de Aviație Voronin din Luhovițki desfășoară o gamă largă de lucrări – de la prelucrarea mecanică a pieselor până la asamblarea finală, teste de zbor și livrarea avioanelor de luptă MiG.

Good Lutes visited the Lukhovitsky Aviation Plant named after P. A. Voronin (LAZ named after P. A. Voronin) There were several hits on the plant, the consequences are being clarified. The plant is part of JSC Russian Aircraft Corporation MiG (RSC MiG) And RSK MiG, in turn, is… pic.twitter.com/xVrQInTFwF

Potrivit Statului Major General al armatei ucrainene, mai multe explozii și un incendiu au avut loc pe teritoriul uzinei în urma atacului.

Earlier today, Ukraine conducted a UAV strike on the Lukhovitsky Aviation Plant in the Moscow region. The company is a subsidiary of MiG and is tasked with the modernization of MiG-29 and MiG-31 fighters and the development of new combat aircraft.#OSINT #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/uEVNya7V01