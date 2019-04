„Noi suntem mai severi din acest punct de vedere şi dacă se poate mai radicali decât prounerea preşedintelui Iohannis. Instituţia OUG-urilor trebuie eliminată, în toate domeniile. Cu ocazia revizuirii Constituţiei, credem că, dacă se pune întrebarea, să se pună la modul general, la instituţia OUG-urilor, care a creat mai multă pagubă în societate şi are mai multe urmări decât orice instituţie”, a spus Kelemen Hunor, la finalul consultărilor.

Kelemen HUnor a arătat că, în opinia UDMR, Ordonanţele simple trebuie să rămână în vacanţa parlamentară, şi se vor putea da prin legea de abilitare, dar în rest, nu este nevoie de ordonanţe de urgenţă, pentru că se poate legifera repede, în două trei săptămâni, dacă există voinţă politică şi majoritate în Parlament.

Kelemen Hunor a arătat că lucrurile nu se vor schimba imediat după referendum şi că e nevoie de o revizuire a Constituţiei. „Din punctul meu de vedere e nevoie de o nouă Constituţie”, a mai spus el.

„Nu cred că această delegare a funcţiei de legiferare este bună. Şi noi, când am fst la guvernare, am folosit-o şi nu am făcut bine”, a spus Kelemen Hunor, precizând că ordonanţekle de urgenţă în domeniul justiţiei cu atât mai mutl nu trebuie date.

El a arătat că o variantă mai bună este asumarea răspunderii Guvernului, pe anumite proiecte, cum a făcut Emil Boc cu Codurile penale.

