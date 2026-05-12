Propunerea urmează să fie discutată marți, într-o întâlnire între oficialii Comisiei Europene, reprezentanții industriei și organizațiile non-guvernamentale, conform declarațiilor a trei oficiali europeni.

Măsura face parte dintr-o revizuire mai amplă a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al UE, un mecanism de tip cap-and-trade care limitează emisiile de gaze cu efect de seră și încurajează investițiile verzi. În prezent, ETS se aplică doar zborurilor intra-UE, ceea ce înseamnă că, de exemplu, companiile aeriene plătesc pentru emisiile generate de zborurile între Dublin și Paris, dar nu și pentru cele între Paris și New York.

„Vom încerca să explicăm ceea ce dorim să facem și să aflăm cum vede industria acest lucru”, a declarat un oficial implicat în proces, citat de Financial Times.

Companii aeriene ce operează zboruri scurte, precum Ryanair sau easyJet, au criticat deja sistemul ETS, susținând că acesta îi încurajează pe consumatori să-și petreacă vacanțele în afara UE, unde costurile sunt mai mici.

De exemplu, o vacanță în Turcia poate fi semnificativ mai ieftină decât una în Grecia, din cauza regulilor ETS și ale costurilor combustibililor sustenabili. Pe de altă parte, operatorii ce depind de zborurile lungi, precum British Airways sau Air France, se opun extinderii acestui sistem, deoarece majoritatea profiturilor lor provin din rutele globale.

Organizațiile de mediu susțin extinderea ETS și pentru zborurile care pleacă din UE, subliniind faptul că sectorul aviatic este responsabil pentru o creștere de 30% a emisiilor de carbon în Europa din 2005, în timp ce alte sectoare au reușit să reducă emisiile.

Transport & Environment estimează că actuala taxă ETS adaugă aproximativ 7 euro pe bilet pentru zborurile intra-UE. Dacă schema ar fi extinsă la toate zborurile care pleacă din bloc, costul suplimentar mediu ar putea ajunge la 45 de euro pe bilet, generând venituri de 17 miliarde de euro până în 2030.

Totuși, măsura vine într-un moment sensibil, având în vedere creșterea prețurilor la combustibil în contextul războiului din Orientul Mijlociu. SUA, care au respins anterior extinderea ETS, ar putea să conteste din nou această inițiativă.

„Facem doar ceea ce UE are dreptul să facă, dar suntem pe deplin conștienți de sensibilitățile geopolitice legate de acest subiect. Nu ne așteptăm să fie ușor”, a declarat un alt oficial european pentru Financial Times.

Un sistem internațional alternativ, Schema pentru Compensarea și Reducerea Emisiilor de Carbon ale Aviației Internaționale (Corsia), nu beneficiază de susținerea oficială a unor state precum SUA, India sau China.

Corsia se bazează pe participarea voluntară a guvernelor și pe utilizarea creditelor de carbon internaționale, însă acestea sunt mai ieftine decât permisele ETS și nu oferă suficientă motivație pentru reducerea semnificativă a emisiilor.

„Dacă SUA și alții nu aplică Corsia, nu putem face asta în locul lor. Atunci există un argument politic logic pentru ca liniile aeriene să contribuie nu doar pentru zborurile din Europa”, a adăugat un alt oficial.

Uniunea Europeană a adoptat o lege pentru a include zborurile plecate din blocul comunitar în ETS încă din urmă cu mai bine de un deceniu, dar implementarea acesteia a fost amânată de mai multe ori din cauza opoziției puternice din partea SUA și a altor parteneri comerciali. Dezbaterea revine acum în prim-plan, având în vedere că ultima extindere expiră la sfârșitul acestui an.