Propunerea urmează să fie discutată marți, într-o întâlnire între oficialii Comisiei Europene, reprezentanții industriei și organizațiile non-guvernamentale, conform declarațiilor a trei oficiali europeni.

Măsura face parte dintr-o revizuire mai amplă a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al UE, un mecanism de tip cap-and-trade care limitează emisiile de gaze cu efect de seră și încurajează investițiile verzi. În prezent, ETS se aplică doar zborurilor intra-UE, ceea ce înseamnă că, de exemplu, companiile aeriene plătesc pentru emisiile generate de zborurile între Dublin și Paris, dar nu și pentru cele între Paris și New York.

„Vom încerca să explicăm ceea ce dorim să facem și să aflăm cum vede industria acest lucru”, a declarat un oficial implicat în proces, citat de Financial Times.

Companii aeriene ce operează zboruri scurte, precum Ryanair sau easyJet, au criticat deja sistemul ETS, susținând că acesta îi încurajează pe consumatori să-și petreacă vacanțele în afara UE, unde costurile sunt mai mici.

De exemplu, o vacanță în Turcia poate fi semnificativ mai ieftină decât una în Grecia, din cauza regulilor ETS și ale costurilor combustibililor sustenabili. Pe de altă parte, operatorii ce depind de zborurile lungi, precum British Airways sau Air France, se opun extinderii acestui sistem, deoarece majoritatea profiturilor lor provin din rutele globale.

Organizațiile de mediu susțin extinderea ETS și pentru zborurile care pleacă din UE, subliniind faptul că sectorul aviatic este responsabil pentru o creștere de 30% a emisiilor de carbon în Europa din 2005, în timp ce alte sectoare au reușit să reducă emisiile.

Transport & Environment estimează că actuala taxă ETS adaugă aproximativ 7 euro pe bilet pentru zborurile intra-UE. Dacă schema ar fi extinsă la toate zborurile care pleacă din bloc, costul suplimentar mediu ar putea ajunge la 45 de euro pe bilet, generând venituri de 17 miliarde de euro până în 2030.

Totuși, măsura vine într-un moment sensibil, având în vedere creșterea prețurilor la combustibil în contextul războiului din Orientul Mijlociu. SUA, care au respins anterior extinderea ETS, ar putea să conteste din nou această inițiativă.

„Facem doar ceea ce UE are dreptul să facă, dar suntem pe deplin conștienți de sensibilitățile geopolitice legate de acest subiect. Nu ne așteptăm să fie ușor”, a declarat un alt oficial european pentru Financial Times.

Un sistem internațional alternativ, Schema pentru Compensarea și Reducerea Emisiilor de Carbon ale Aviației Internaționale (Corsia), nu beneficiază de susținerea oficială a unor state precum SUA, India sau China.

Corsia se bazează pe participarea voluntară a guvernelor și pe utilizarea creditelor de carbon internaționale, însă acestea sunt mai ieftine decât permisele ETS și nu oferă suficientă motivație pentru reducerea semnificativă a emisiilor.

„Dacă SUA și alții nu aplică Corsia, nu putem face asta în locul lor. Atunci există un argument politic logic pentru ca liniile aeriene să contribuie nu doar pentru zborurile din Europa”, a adăugat un alt oficial.

Uniunea Europeană a adoptat o lege pentru a include zborurile plecate din blocul comunitar în ETS încă din urmă cu mai bine de un deceniu, dar implementarea acesteia a fost amânată de mai multe ori din cauza opoziției puternice din partea SUA și a altor parteneri comerciali. Dezbaterea revine acum în prim-plan, având în vedere că ultima extindere expiră la sfârșitul acestui an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
ANAF vinde o „bestie” de lux! Un Audi A7 Quattro cu motor V6, la preț de mașină second-hand obișnuită. Atenție la eroarea din acte!
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Șeful NATO, președinții Ucrainei și Finlandei, subsecretarul american al Apărării, Colby Elbridge, printre participanții la reuniunea B9 de la București
Știri România 13:21
Șeful NATO, președinții Ucrainei și Finlandei, subsecretarul american al Apărării, Colby Elbridge, printre participanții la reuniunea B9 de la București
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Reportaj
Știri România 13:00
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Parteneri
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Adevarul.ro
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
Fanatik.ro
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Stiri Mondene 14:00
România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Cum a apărut Andreea Ibacka alături de cei doi copii, după ce s-a spus că ea și Cabral divorțează. Ce a răspuns când a fost întrebată unde este soțul ei
Stiri Mondene 13:38
Cum a apărut Andreea Ibacka alături de cei doi copii, după ce s-a spus că ea și Cabral divorțează. Ce a răspuns când a fost întrebată unde este soțul ei
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
Parteneri
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Mediafax.ro
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Situație fără precedent: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Incident neobișnuit în județul Galați. O autospecială ISU a ajuns în șanț după ce s-a ciocnit cu o mașină
KanalD.ro
Incident neobișnuit în județul Galați. O autospecială ISU a ajuns în șanț după ce s-a ciocnit cu o mașină

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv
Fanatik.ro
Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea