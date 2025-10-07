Spionii și colaboratorii agențiilor secrete ale regimului de la Moscova au fost acuzaţi de escaladarea provocărilor împotriva statelor membre NATO – de la incendii şi atacuri cibernetice la sabotarea infrastructurii şi incursiuni cu drone – într-o campanie coordonată de destabilizare a aliaţilor europeni ai Ucrainei.

Noua măsură decisă la nivelul UE va obliga diplomaţii ruşi detaşaţi în capitalele europene să informeze guvernele în legătură cu planurile lor de călătorie înainte de a trece graniţa ţării-gazdă.

Ungaria renunță la veto, dar Austria blochează deocamdată adoptarea măsurii

Iniţiativa, susţinută de Cehia, face parte dintr-un nou set de sancţiuni elaborate de UE ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Ungaria, ultima ţară care s-a opus măsurii, şi-a retras vetoul, dezvăluie Financial Times, care citează două persoane informate cu negocierile.

Cu toate acestea, adoptarea măsurii ar putea fi întârziată de o dispută privind propunerea Austriei de a ridica sancţiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska, pentru a compensa astfel Raiffeisen Bank pentru daunele suferite în Rusia.

Ambasadorii din cel puţin o duzină din statele membre UE au declarat săptămâna trecută că nu pot susţine pachetul dacă propunerea Austriei este inclusă. Discuţii suplimentare vor avea loc miercuri.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Acte de sabotaj comise de spioni ruși care sunt acoperiți la diplomați

Agenţiile de informaţii din UE spun că spionii ruşi, care se dau drept diplomaţi, conduc adesea acţiuni de sabotaj sau operaţiuni în afara ţărilor-gazdă, pentru a se sustrage mai bine supravegherii contraspionajului.

„Ei sunt detaşaţi într-un loc, dar lucrează în altul”, explică un diplomat european. „Serviciile de informaţii ale ţării-gazdă ştiu ce fac aceştia, dar, dacă trec graniţa, poate fi mai dificil pentru acea ţară să îi ţină sub supraveghere”, adaugă el.

Guvernul ceh face lobby de un an și jumătate încoace pentru restricționarea „diplomaților” ruși. Cehia a interzis accesul mai multor diplomaţi ruşi suspectaţi de sprijinirea activităţilor de informaţii. Cu toate acestea, sute de „diplomaţi” ruși sunt încă acreditaţi în Austria vecină şi de acolo pot trece legal graniţa în Cehia.

Ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavský, a declarat că restricţiile sunt necesare pentru a restabili reciprocitatea. „Nu există un «Schengen pentru Rusia», aşa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând doreşte”, a subliniat el într-un interviu acordat pentru Financial Times. „Ar trebui să aplicăm reciprocitatea strictă la eliberarea vizelor diplomatice de scurtă şedere în conformitate cu Convenţia de la Viena”, a cerut el.

În 2014, Cehia a suferit unul dintre cele mai grave atacuri de sabotaj comise de Rusia pe teritoriul UE, când exploziile de la un depozit de muniţie din Vrbětice s-au soldat cu moartea a două persoane. Praga a atribuit atacul GRU, serviciul de spionaj din cadrul Statului-Major al armatei ruse.

Austria și afacerea Deripaska

Financial Times a scris încă de săptămâna trecută că UE se pregăteşte să ridice sancţiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa Raiffeisen Bank International din Austria pentru daunele suferite în Rusia.

Dispoziţii de deblocare a unor acțiuni în valoare de aproximativ două miliarde de euro ale Strabag, companie austriacă de construcţii deţinută parţial de Deripaska, sunt incluse în cel mai recent proiect al propunerii UE de sancţionare a Rusiei.

Activele ar reveni Raiffeisen şi ar compensa banca pentru o amendă de două miliarde de euro pe care a trebuit să o plătească în urma unei așa-zise hotărâri judecătoreşti luate de regimul de la Moscova în favoarea unei afaceri legate de Deripaska.

UE l-a sancționat pe Deripaska deoarece a oferit sprijin material „complexului militar-industrial al Rusiei” în cursul invaziei la scară largă din Ucraina.

Recomandări „Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico

Cu toate acestea, unii oficiali europeni sunt îngrijorați că această măsură ar legitima eforturile oligarhilor de a eluda sancţiunile UE împotriva Rusiei şi ar încuraja instanţele supuse Kremlinului să se răzbune prin ordonarea confiscării activelor occidentale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE