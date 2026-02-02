Restricțiile, dacă vor fi susținute de statele membre, ar putea viza și iridiul și rodiul.

Sancțiunile UE necesită sprijinul tuturor statelor membre ale UE, iar blocul își propune să adopte noul pachet în această lună.

Purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene, care se ocupă de sancțiunile UE, au refuzat să comenteze.

Piețe restrânse

Interdicția este planificată pe fondul piețelor restrânse pentru metalele vizate.

Prețurile cuprului au atins niveluri record în acest an, pe fondul cererii puternice și al ofertei limitate de minereu la nivel mondial. Platina este, de asemenea, în deficit.

Metalele rusești au fost eliminate treptat din principalele centre comerciale.

Sancțiunile britanice interzic comercializarea sau livrarea cuprului de origine rusă produs după 13 aprilie 2024 pe Bursa de Metale din Londra, în timp ce Bursa de Platină și Paladiu din Londra a eliminat rafinăriile rusești de pe lista sa de livrări în 2022.

Aceste măsuri au redus cererea chiar și în rândul consumatorilor industriali, care nu mai pot utiliza metalul rusesc pentru finanțare. În ceea ce privește cuprul, cumpărătorii europeni s-au îndepărtat în mare parte, deoarece mai mulți dintre cei mai mari producători ruși au fost, de asemenea, sancționați.

Norilsk Nickel, vizată

Cu toate acestea, multe dintre aceste metale intră pe piețele occidentale, chiar dacă cea mai mare parte a volumelor a fost redirecționată către Asia.

Dacă vor fi adoptate, noile restricții vizează în principal MMC Norilsk Nickel PJSC, cea mai mare companie minieră din Rusia, care nu a fost sancționată datorită rolului său important în industriile globale.

Compania minieră reprezintă aproximativ 40% din paladiul utilizat la nivel mondial în catalizatorii auto. Acesta nu e vizat în noul pachet.

De asemenea, este cel mai mare producător rus de platină, iridiu, rodiu, nichel și cupru.

Înlocuirea plafonului de preț la petrol

Separat, UE ia în considerare și o propunere de înlocuire a plafonului de preț pentru petrolul rusesc cu o interdicție privind serviciile maritime.

Plafonul de preț de 60 de dolari pe baril nu a redus livrările Rusiei, care a continuat să vândă petrol în China, India și Turcia.

Recent însă sancțiunile americane asupra Rosneft și Lukoil au afectat exporturile ruse de țiței către Turcia și India.