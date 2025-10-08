Scopul declarat este combaterea abuzului sexual asupra copiilor, dar criticii avertizează asupra riscurilor pentru confidențialitate.

Votul din Consiliul UE de săptămâna viitoare va fi decisiv pentru viitorul acestei inițiative controversate care pune în balanță protecția copiilor și dreptul la viață privată al cetățenilor europeni.

„Controlul chat-urilor, indiferent de cine îl face, înseamnă sfârșitul vieții private, al libertății de exprimare și al democrației”

Consiliul UE urmează să voteze săptămâna viitoare asupra unei propuneri care ar obliga furnizorii de servicii de mesagerie să scaneze conținutul mesajelor înainte de criptare, pentru a detecta materiale ilegale. Cazurile suspecte ar fi raportate autorităților UE.

Inițiativa vine din Danemarca și are susținători în mai multe țări europene. Însă există și o opoziție puternică față de acest plan.

Experții se tem că această măsură ar putea deschide calea pentru supravegherea în masă a comunicațiilor private.

Bernhard Rohleder, director executiv al asociației IT Bitkom, a declarat că „în loc de scanarea oarbă a datelor, poliția și anchetatorii au nevoie de tehnologie de ultimă generație și mai mulți specialiști pentru a urmări infractorii”.

Rainer Wendt, președintele Sindicatului German al Poliției, a afirmat: „Controlul chat-urilor, indiferent de cine îl face, înseamnă sfârșitul vieții private, al libertății de exprimare și al democrației. Ca lider sindical, depind de comunicarea confidențială, de exemplu cu jurnaliști, colegi sau politicieni”.

„Stasi 2.0”

Moritz Körner, europarlamentar FDP, a comparat propunerea cu reînvierea fostei Securități est-german. A vorbit despre „Stasi 2.0” și a avertizat că „ar distruge secretul corespondenței digitale și viața privată a cetățenilor UE”.

Pozițiile furnizorilor de servicii Unii furnizori de aplicații de mesagerie au anunțat că vor părăsi piața europeană dacă vor fi obligați să implementeze astfel de măsuri.

„Am părăsi piața”

Meredith Whittaker, CEO-ul Signal, a declarat: „Dacă am fi puși în situația de a alege între compromiterea integrității criptării noastre sau părăsirea Europei, am părăsi piața”.

Propunerea mai poate fi oprită, în special de Germania. Grupul parlamentar CDU/ CSU și-a anunțat deja opoziția față de controlul chat-urilor.

