Oamenii au început să-şi croiască drum printr-un pasaj din Freedom City Mall, la scurt timp după miezul nopții.

„Foarte mulţi au rămas blocaţi în timp ce intrau în număr mare ca să vadă artificiile. Mulţi au murit sufocaţi”, a transmis poliția, citată de Reuters.

În urma incidentului, nouă persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

„Majoritatea morților sunt minori, cu vârste de 10, 11 și 14 de ani. Există mai mulți răniți și echipa noastră de anchetatori face cercetări pentru a stabili numărul exact al victimelor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției locale, Patrick Onyango.

Unul dintre supraviețuitori, Silvia Nakalema, în vârstă de 27 de ani, a descris momentele de panică de după busculada creată.

„A fost o mulțime uriașă. Oamenii au început să se împingă unii pe alții, făcându-i pe unii să cadă. Copiii plângeau și era haos. Am supraviețuit pentru că am fost împinsă într-un colț de mulțime. Am simțit că nu mai am aer, dar am rămas pe loc, deoarece nu aveam o ieșire până când lucrurile nu s-au liniștit”, a spus Nakalema.

