Societatea a vândut 23,89 de milioane de acțiuni la 56 de dolari bucata.

Operațiunea evaluează societatea la 29 de miliarde de dolari, mai mult decât companii cu renume.

În ligă cu Panasonic

Spre comparație, retailerul francez Carrefour are o capitalizare bursieră de 12,88 miliarde de euro pe bursa de la Paris, adică 15,47 miliarde de dolari.

De asemenea, grupul american Xerox are o capitalizare de 4,57 miliarde de dolari, în vreme ce gigantul japonez al electronicelor Panasonic are o capitalizare bursieră de 30,16 miliarde de dolari, deși are venituri anuale de miliarde de dolari.

UiPath are ca acționari fondurile Accel, Dragoneer și Coatue Management. Compania folosește inteligența artificială și unelte digitale pentru a ajuta mari corporații și agenții de stat să automatizeze sarcini de rutină, precum completarea de tabele de contabilitate sau resurse umane.

Doar 526 de milioane de dolari rămân în companie

Dintre acțiunile vândute, 9,4 milioane au fost vândute de UiPath, iar 14,5 milioane de către investitorii actuali.

Astfel, din suma totală de 1,34 miliarde de dolari strânsă în ofertă, doar 526 de milioane de dolari rămân în conturile companiei.

Listarea vine în mijlocul unor operațiuni similare derulate de alte companii de tehnologie care vor să profite de cererea mare din partea investitorilor.

Beneficiar al pandemiei

UiPath a beneficiat de pandemie, pe măsură ce companiile au trecut munca acasă din cauza crizei sanitare.

Acțiunile UiPath vor începe tranzacționarea miercuri, iar simbolul său bursier este „PATH‟.

