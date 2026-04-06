Deși șansele unui acord în următoarele 48 de ore sunt considerate reduse, aceasta este văzută drept singura oportunitate de a bloca atacuri masive asupra infrastructurii iraniene și represalii asupra țărilor din Golf.

Discuțiile sunt intermediate de Pakistan, Egipt și Turcia, dar implică și o comunicare directă, prin mesaje text, între trimisul prezidențial american, Steve Witkoff, și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Ce ar prevedea acordul de încetare a focului

Conform surselor diplomatice, mediatorii au pus pe masă un plan în două etape, deși administrația de la Washington a trimis deja mai multe propuneri pe care Teheranul încă nu le-a acceptat.

Faza 1 (Armistițiul temporar): O încetare a focului pe o perioadă de 45 de zile, cu posibilitate de prelungire. Acest interval ar oferi spațiul necesar pentru negocierea păcii.

Faza 2 (Acordul definitiv): Un tratat final care să consfințească încheierea permanentă a războiului. Abia în această etapă s-ar putea rezolva dosare spinoase precum redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și problema uraniului iranian puternic îmbogățit.

Temerile Teheranului și poziția dură a Gărzilor Revoluționare

Principalul obstacol în calea acordului este lipsa de încredere. Oficialii iranieni au transmis clar mediatorilor că refuză un scenariu similar cu cele din Gaza sau Liban – un armistițiu fragil pe hârtie, care ar permite SUA și Israelului să reia atacurile oricând.

În prezent, se caută garanții solide care să asigure Iranul că războiul nu va reizbucni după cele 45 de zile.

În spațiul public, însă, Teheranul menține o retorică intransigentă. Duminică, Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene a avertizat că situația din Strâmtoarea Ormuz „nu va mai reveni niciodată” la starea de dinainte de război, vizând în mod direct SUA și Israelul.

Miza regională și ultimatumul de la Casa Albă

Mediatorii au avertizat delegația iraniană că nu mai este timp pentru trageri de timp. O escaladare ar atrage represalii iraniene asupra infrastructurii energetice și de apă din statele din Golf, un scenariu considerat catastrofal de către țările intermediare.

La rândul său, președintele Donald Trump a confirmat pentru Axios că SUA se află „în negocieri aprofundate” și a subliniat că termenul-limită pentru o decizie expiră marți. Liderul de la Casa Albă a lansat un avertisment fără echivoc:

„Există o șansă bună, dar dacă nu fac o înțelegere, distrug totul acolo”, a transmis Donald Trump.