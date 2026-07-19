Ultima oprire pentru tramvaiele Tatra: Depoul Militari și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați

În București, unele despărțiri se măsoară în kilometri de șină. După 53 de ani în care au purtat milioane de călători prin oraș, tramvaiele Tatra T4R și-au încheiat duminică cariera de zi cu zi.

De luni, doar șase garnituri vor mai rămâne în patrimoniul STB, păstrate pentru muzeu și scoase pe traseu doar la evenimente speciale și acțiuni tematice.

Ziua porților deschise la Depoul Militari

Ultima zi de circulație a fost trăită ca o sărbătoare, dar și ca un rămas-bun. Zeci de pasionați de tramvaie s-au adunat încă de dimineață la Depoul Militari, locul care le-a fost casă bătrânelor Tatra vreme de peste o jumătate de secol.

După o numărătoare inversă de la zece, două bariere mari din lemn s-au ridicat, iar porțile depoului s-au deschis larg pentru vizitatori.

Zeci de copii au luat-o la fugă pe aleile pline de meri și pruni, pentru a ajunge în culisele depoului bucureștean.

Ultima zi de circulație a tramvaielor Tatra a adunat la Depoul Militari sute de pasionați. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 35

Dacă tramvaiele Tatra au transportat milioane de bucureșteni timp de 53 de ani, Depoul Militari le-a fost casă în ultimii 51.

Șase tramvaie Tatra vor fi folosite la evenimente speciale

Amplasat pe Bulevardul Preciziei, pe un teren de peste trei hectare, depoul și-a început activitatea în 1974 și a fost singurul din București care a exploatat exclusiv acest model de tramvai.

În anii 2000 administra aproape 100 de tramvaie, cele mai multe dintre toate depourile Capitalei.

Astăzi, aici sunt întreținute ultimele Tatra T4R, alături de tramvaiele Bucur 1, V3A-93 și noile Astra Imperio Metropolitan, care circulă pe liniile 10, 25 și 47.

În 2017, STB mai avea 29 de tramvaie Tatra în exploatare. În 2026 au mai rămas doar șase.

Nu vor mai transporta călători în fiecare dimineață, ci vor fi păstrate ca piese de patrimoniu și vor ieși din nou pe șine doar la evenimente speciale.

„Astăzi nu are cum să fie o zi de sărbătoare…”

Pentru cei veniți la depou, ziua a avut gust de nostalgie. Pasionații au primit baloane, stickere, broșuri, bilete clasice de călătorie și au putut vizita o expoziție de machete și fotografii din patrimoniul STB.

Cei mai mici s-au urcat la bordul celor patru tramvaie expuse, au apăsat cu putere pe claxon și au plecat acasă cu amintiri pe care, probabil, le vor povesti peste ani.

„Astăzi nu are cum să fie o zi de sărbătoare, când bătrânele Tatra se retrag”, spune un băiat de doar 14 ani.

Ultima oprire pentru tramvaiele Tatra: Depoul Militari și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați

Este pasionat de tramvaie și face parte dintr-o comunitate care urmărește fiecare model și fiecare traseu.

„Avem grupurile noastre. Astăzi avem zeci de colegi pe traseul lui 25, care îl fotografiază în toate intersecțiile”, dezvăluie.

În fiecare stație sau la fiecare colț de stradă sunt zeci de pasionați, cu aparatele foto la gât sau cu telefoanele pregătite să surprindă cele mai bune cadre.

„Tatra a fost frumos, prietenos și rapid”

Vizitatorii au intrat în hala uriașă unde fiecare tramvai este verificat înainte de a pleca pe traseu, iar specialiștii STB își dau acordul pentru exploatare.

Au văzut și spălătoria prin care trece fiecare vehicul înainte să iasă în oraș, un ritual repetat zi de zi, de zeci de ani.

De la eveniment nu a lipsit primarul general, Ciprian Ciucu. Și-a făcut apariția la 11:39, după ce primele grupuri de vizitatori intraseră deja în Depoul Militari. A făcut poze și-a fost luat la întrebări de cei mici de viitorul garniturilor.

Ultima zi de circulație a tramvaielor Tatra a adunat la Depoul Militari sute de pasionați. Foto: Libertatea
Ultima zi de circulație a tramvaielor Tatra a adunat la Depoul Militari sute de pasionați. Foto: Libertatea

Puțini cunosc tramvaiele Tatra mai bine decât Marian Tatu, inginerul care conduce Depoul Militari din 2020. Pentru el, aceste vehicule au și o personalitate.

„Dacă ar fi să caracterizez Tatra T4R în trei cuvinte, cu adjective cu care ai descrie un om, aș zice că este frumos, prietenos și rapid. Putea merge cu peste 60 de kilometri la oră și, la un moment dat, am fost nevoiți să implementăm limitatoare de viteză”, spune acesta.

Un grup de cehi a venit special la București

La depou și-a făcut apariția și un grup de turiști pasionați de tramvaiele Tatra. Au ajuns la București tocmai din Cehia.

Între 1974 și 1975, celebrele tramvaie care astăzi ies din folosință au fost importate din Republica Socialistă Cehoslovacia, țara în care au fost construite. Acolo, și astăzi, câteva exemplare mai circulă pe străzile din Praga.

Ultima oprire pentru tramvaiele Tatra: Depoul Militari și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați

Același model, Tatra T4, a circulat și în alte țări din fostul bloc estic, fiind exportat în Republica Democrată Germană, Uniunea Sovietică și Iugoslavia.

Astăzi, ultimul clopot de plecare din depou nu va însemna sfârșitul poveștii, ci începutul unei noi vieți, de muzeu.

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