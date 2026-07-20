În acel moment, cazurile grave pe care le-ai văzut în alte campanii par foarte departe. Te uiți la tine, la oamenii din jur și la viața ta, iar gândul că ai putea ajunge dependent, la spital sau într-o situație fără ieșire pare imposibil. Ești convins că ție nu ți se va întâmpla.

„Ăsta nu sunt eu”. Poliția Română: „Ai dreptate. Nu ești. ÎNCĂ”

Tocmai de la această convingere pornește mesajul Poliției Române. Instituția recunoaște că avertismentele despre droguri sunt adesea ignorate nu pentru că tinerilor nu le pasă, ci pentru că aceștia nu se recunosc în poveștile despre vieți deja distruse.

„Hai să fim sinceri. Ți s-a spus de 1.000 de ori că drogurile distrug vieți și de fiecare dată ai dat skip. Nu pentru că nu-ți pasă, ci pentru că ți se arată mereu cazul extrem: cineva a ajuns la capătul drumului, o viață deja distrusă. Și tu te uiți la tine – normal, între prietenii tăi, în control – și zici, pe bună dreptate: «Ăsta nu sunt eu». Și ai dreptate. Nu ești, încă. Dar toți încep exact ca tine.”

Iar prima încercare nu este atât de rară pe cât ar putea părea. Cel mai recent Raport național privind situația drogurilor arată că 6,2% dintre elevii de 16 ani din România au consumat cel puțin o dată un drog ilegal. Asta înseamnă aproape un elev din 16. Alți 4% au declarat că au consumat cel puțin un drog ilegal în ultimul an.

Iar în spatele cifrelor sunt mii de adolescenți care au trecut deja de acel „doar o dată”. Și povestea lor…nu mai e a lor. Campania Poliției Române nu încearcă să le arate cum arată sfârșitul, chiar dacă este unul de neimaginat, ci să-i oprească înaintea acelui prim pas, când totul pare încă sigur și ușor de controlat.

Se câștigă bani de pe urma ta: „Nu ești copilul cuiva. Ești cifră de afaceri”

Pericolul nu apare întotdeauna sub forma unui necunoscut care așteaptă într-un loc întunecat. Poate veni prin cineva cunoscut, la o petrecere, într-un club, la un festival sau într-un grup în care vrei să te integrezi.

Marile orașe din România au devenit piețe de consum, alimentate cu droguri aduse inclusiv din state precum Olanda și Spania. Substanțele pot ajunge în țară în colete aparent obișnuite, trimise prin firme de curierat, iar distribuția nu mai este controlată doar de grupări mari și ușor de identificat. În orașele universitare funcționează și grupuri mici, flexibile, care vând direct consumatorilor, arată raportul DIICOT pentru 2025.

Iar cel care îți întinde prima doză poate fi aproape de tine. Cel care câștigă cu adevărat din acel moment este însă un om pe care probabil nu îl vei vedea niciodată.

„Așa că hai să vorbim despre tine. Primul drog nu ți-l întinde un dușman. Ți-l dă cineva în care ai încredere. Într-o seară normală, între prieteni, cu un «Hai, relaxează-te, nu pățești nimic». Iar la celălalt capăt, cineva pe care nu l-ai văzut niciodată pune banii în buzunar. Pentru el nu ești copilul nimănui. Ești cifră de afaceri, atât. Nu te vrea fericit, te vrea dependent. Cu cât rămâi mai mult, cu atât câștigă mai bine.”

În spatele invitației aparent inofensive există o piață care are nevoie de clienți noi și, mai ales, de clienți care revin. Pentru traficant, prima încercare nu este o experiență de câteva minute, ci posibilitatea unui câștig repetat.

Dimensiunea pieței se vede și în capturile făcute de autorități. În 2025 au fost confiscate peste 3.102 kilograme de droguri, aproape de trei ori mai mult decât în anul precedent. Cantitatea cuprindea peste 1.090 de kilograme de droguri de mare risc și peste 2.012 kilograme de droguri de risc, în principal canabis. Polițiștii și procurorii au mai ridicat 53.820 de comprimate și 3.682 de doze de LSD.

Cifrele arată cât de mare este oferta, dar nu spun și ce se află în fiecare plic, comprimat sau pulbere. Uneori, nici cel care cumpără nu știe. Substanțele pot fi amestecate, înlocuite sau vândute sub alt nume, iar o doză cumpărată drept cocaină ori MDMA poate conține cu totul altceva.

„N-am venit să te vânăm. Pe tine te vrem întreg”

În 2025, procurorii DIICOT au avut de soluționat 37.419 dosare din sfera traficului ilicit de droguri. Peste 13.400 de cauze au fost soluționate în cursul anului, iar 3.397 de inculpați au fost trimiși în judecată. Dintre aceștia, 1.472 se aflau în arest preventiv. În spatele fiecărui dosar se află oameni care aduc drogurile în țară, le depozitează, le împart în doze și le vând. Aceștia sunt cei despre care Poliția Română spune că trebuie urmăriți: cei care transformă vulnerabilitatea, curiozitatea sau nevoia de acceptare a unui tânăr într-o afacere.

„Noi, Poliția Română, n-am venit să te vânăm pe tine. Pe tine te vrem întreg. Îi vrem pe cei care se îmbogățesc din asta.”

Dincolo de anchetele penale, există și urmările pe care nu le mai poți ascunde într-un buzunar sau șterge dintr-un mesaj. În 2024, spitalele din România au raportat 2.995 de urgențe medicale în care fusese semnalat consumul a cel puțin unui drog ilegal. Peste 80% dintre pacienți aveau mai puțin de 35 de ani.

Canabisul și noile substanțe psihoactive au fost menționate în mai mult de jumătate dintre cazuri. Oamenii au ajuns la spital cu intoxicații acute, dar și cu episoade psihotice, tulburări grave de comportament, dependență sau sevraj.

În același an au fost înregistrate 47 de decese asociate consumului de droguri. În 40 dintre cazuri, legătura cu drogurile a fost directă, iar numărul acestor decese a crescut cu 60% față de anul precedent.

Acestea sunt cazurile care par imposibile atunci când cineva îți spune că nu vei păți nimic. Numai că niciunul dintre acei oameni nu a început direct cu o ambulanță, un pat de spital sau un dosar de medicină legală. La început a fost, cel mai probabil, o primă încercare despre care cineva a promis că nu înseamnă nimic.

„Cine câștigă?” Alții, nu tu

Drogurile nu mai sunt un pericol ascuns undeva, departe de viața obișnuită. Pot apărea la o petrecere, într-un club, în apropierea școlii, într-un apartament, într-un grup de prieteni sau într-o conversație purtată pe telefon. DIICOT arată că printre cumpărători se află inclusiv elevi de liceu. Canabisul rămâne cel mai răspândit drog, însă procurorii au constatat și o circulație tot mai mare a drogurilor de mare risc și a noilor substanțe psihoactive.

Unele amestecuri sunt vândute tinerilor drept cocaină sau MDMA, mai ales în locurile asociate vieții de noapte și evenimentelor urbane. În realitate, cel care le cumpără poate să nu știe nici măcar ce consumă, cât de concentrată este substanța sau cu ce a fost amestecată.

De aceea, finalul campaniei nu le cere tinerilor să se gândească doar la frica de poliție ori la ce s-ar putea întâmpla imediat după consum. Le cere să vadă întregul lanț și să înțeleagă cine are nevoie ca ei să încerce, să revină și să cumpere din nou.

„Așa că data viitoare când cineva îți întinde ceva, «doar acum o dată», pune o singură întrebare: «Cine câștigă?». Pentru că nu ești tu!”

Atunci când cineva îți spune că este „doar o dată”, nu te gândi numai la următoarele minute. Gândește-te și la omul aflat la celălalt capăt al lanțului, cel care pune banii în buzunar și speră să te mai vadă.

Și gândește-te la tine, după încă un „doar o dată”.

în analiza publicată în 2024 de Agenția UE privind Drogurile și Europol, piața ilegală de droguri din Uniunea Europeană ajungea la o valoare estimată de cel puțin 31 de miliarde de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Unica.ro
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
GSP.RO
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
GSP.RO
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Sorin Grindeanu a anunțat cum votează PSD proiectele restante din PNRR. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării și cu Codul Urbanismului
Știri România 14:36
Sorin Grindeanu a anunțat cum votează PSD proiectele restante din PNRR. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării și cu Codul Urbanismului
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Parteneri
Cum a ratat România șansa de a fabrica Patriot în țară: „Nu ne vom aduce aminte numele lor”
Adevarul.ro
Cum a ratat România șansa de a fabrica Patriot în țară: „Nu ne vom aduce aminte numele lor”
După finala CM 2026, Mitică Dragomir știe cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Mulți români nu vor fi de acord cu el când vor auzi numele
Fanatik.ro
După finala CM 2026, Mitică Dragomir știe cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Mulți români nu vor fi de acord cu el când vor auzi numele
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Detaliul din viața de cuplu pe care Răzvan Fodor l-a recunoscut public: „Se lasă cu privire mâhnită”
Stiri Mondene 14:34
Detaliul din viața de cuplu pe care Răzvan Fodor l-a recunoscut public: „Se lasă cu privire mâhnită”
Unde a apărut Fulgy după ce a fost externat de la Spitalul Obregia. Dat de gol de un live de pe TikTok
Stiri Mondene 14:14
Unde a apărut Fulgy după ce a fost externat de la Spitalul Obregia. Dat de gol de un live de pe TikTok
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Tânără luată de ape de pe un trotuar din Buşteni. Imagini de coşmar după ruperea de nori
ObservatorNews.ro
Tânără luată de ape de pe un trotuar din Buşteni. Imagini de coşmar după ruperea de nori
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Mediafax.ro
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Redactia.ro
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Mitică Dragomir știe ce antrenor ar fi avut curajul să-l schimbe pe Leo Messi în finala Cupei Mondiale 2026. ”După 15 minute”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir știe ce antrenor ar fi avut curajul să-l schimbe pe Leo Messi în finala Cupei Mondiale 2026. ”După 15 minute”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului