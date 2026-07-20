„Cer Directorului generalul STB şi Consiliul de Administraţie al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezin situaţia, pentru că e treaba mea ca să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a spus Ciprian Ciucu într-o conferință de presă, potrivit news.ro.

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„Doar aşa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvenţă, de acumularea altor penalităţi suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge şi mai departe şi mai departe şi vor creşte aceste penalităţi. Că nu avem bani ca să îi dăm. Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalităţi de peste 400 miliarde”, a adăugat primarul Capitalei.

Ciucu a precizat că insolvenţa va putea proteja şi angajaţii, şi va putea proteja şi STB-ul de proprirea conturilor şi blocarea serviciului de transport: „Serviciul va continua, dar fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plată integrală a restanţelor. Dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă”.

Reamintim că primarul Capitalei a avertizat încă din februarie că studiază atent situația de la STB și că, deși Consiliul General a refuzat auditul propus de el, iar „STB nu e direct sub Primarul General”, tot va găsi o soluție pentru a eficientiza compania.

Ce buget a avut STB în 2025 și ce salarii au muncitorii

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății de Transport București a fost avizat de Consiliul de Administrație al STB în februarie 2025 și aprobat de AGA pe 24 februarie 2025. Ulterior aprobării bugetului, au apărut modificări care au necesitat actualizarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii.

În privința salariilor, un mecanic, adică un muncitor calificat care repară autobuzele STB, câștigă între 4.000 şi 5.000 de lei net în fiecare lună. „Mă scuzaţi, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din Sectorul 6 câştigă 5.000-6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze la STB, tinerii nu mai vin, pentru că salarizarea este foarte proastă”, a afirmat Ciucu săptămâna trecută.

Ciucu a făcut acum 5 luni o vizită la Autobaza STB Floreasca, construită în 1950, și s-a îngrozit

Pe 11 februarie, Ciucu s-a dus la Autobaza STB din Floreasca, veche de 76 de ani, unde a discutat cu muncitorii, şoferii şi vatmanii și a fost extrem de nemulțumit de ce a găsit în acea vizită inopinată.

„Așa cum am promis, merg în bazele STB. Vorbesc cu șoferii, voi veni și în depouri să vorbesc cu vatmanii. Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am venit să văd care sunt condiţiile în care muncesc oamenii aici Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a spus atunci primarul Capitalei.

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Principalele probleme identificate au fost lipsa pieselor de schimb pentru autobuze, condiţiile proaste în care lucrează oamenii şi salariile. Mai mult, Autobaza STB din Floreasca a fost construită în 1950 și acum este degradată, iar oamenii muncesc în frig, chiar şi la -10 grade Celsius.

„Uitați-vă în ce hal arată pereții, asta în timp ce unii stau bine prin birouri. Acestea sunt condițiile în care lucrează oamenii”, a afirmat atunci primarul Capitalei, care a mai precizat că vrea să salveze STB de la faliment.

Mai amintim că Societatea de Transport București este într-o criză financiară majoră care poate paraliza transportul public din Capitală.

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