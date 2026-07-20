Într-o perioadă în care cuplurile din spațiul public își expun doar momentele perfecte, Adelina Pestrițu a ales să recunoască faptul că și în familia ei există momente de tensiune, dar că secretul constă în valori fundamentale.

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„Astăzi sărbătorim 7 ani de când am spus „DA” în fața lui Dumnezeu și în curând 10 ani de când scriem povestea noastră. Nu o să spun că avem o relație perfectă, pentru ca avem și zile în care ne enervam, ne contrazicem și ne prefacem că nu auzim”, a mărturisit ea cu sinceritate.

Adelina Pestrițu, despre o relație „perfectă” în viața reală

Deși recunoaște că provocările de zi cu zi și micile neînțelegeri fac parte din dinamică, ea subliniază că legătura dintre ei se bazează pe alte principii.

„Avem ceva mult mai valoros: iubire, respect, râsete, amintiri și dorința de a merge mai departe împreună. Pentru mine, perfect înseamnă noi. Exact așa cum suntem”, a concluzionat Adelina.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea s-au căsătorit religios în vara anului 2019 și au împreună o fetiță, Zenaida. De-a lungul anilor, cei doi au reușit să păstreze un echilibru între viața de familie și proiectele profesionale.

Adelina Pestrițu s-a mutat temporar în Turcia

Recent, Adelina Pestrițu a semnat cu PRO TV și va fi prezentatoarea noului reality show Burlacii: Foc în Paradis, un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate pe concurenții care se află în căutarea sufletului pereche din zona lor de confort.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu.

Creatoarea de conținut s-a mutat temporar în Turcia, împreună cu familia ei, pe toată perioada filmărilor la „Burlacii: Foc în Paradis”, show ce va fi difuzat la Pro TV.

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