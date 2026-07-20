Controverse asupra distribuției și respectarea operei originale

Una dintre principalele critici la adresa filmului se referă la lipsa actorilor greci din distribuția internațională. În rolul Elenei din Troia, personaj mitologic descris de Homer ca fiind cea mai frumoasă femeie din lume, a fost aleasă actrița mexicano-keniano-americană Lupita Nyong’o. Această decizie a provocat nemulțumiri în rândul grecilor, care consideră că adaptarea ar fi trebuit să respecte mai strict descrierile din epopee.

De exemplu, Homer o descrie pe Elena drept „leukolenos”– cu brațe albe – un detaliu invocat frecvent de cei care critică alegerea lui Nolan. Endy Zemenides, director executiv al Hellenic American Leadership Council, a declarat pentru podcastul War Room al lui Steve Bannon că, deși „Homer aparține tuturor”, această decizie de distribuție este „o oportunitate ratată” pentru a include actori greci. Revista greacă Lifo și publicația britanică The Guardian au abordat, de asemenea, această problemă, subliniind absența grecilor dintr-o producție bazată pe o epopee națională.

Elon Musk intră în dezbatere

Printre vocile critice s-a numărat și Elon Musk, CEO al SpaceX și Tesla, care a postat pe platforma X (fostul Twitter): „Chris Nolan l-a profanat pe Homer și s-a îngenuncheat doar pentru a îndeplini regulile „woke” necesare pentru a câștiga un Oscar. Ce vierme”. Această reacție a provocat un val de controverse în mediul online, alimentând dezbaterea despre limitele libertății artistice și adaptarea miturilor clasice.

Filmări în locații emblematice din Grecia

„Odiseea” a fost parțial filmată în Grecia, incluzând locații precum Palatul lui Nestor din Pylos, plaja Voidokilia, Castelul Methoni și Acrocorintul. Acest aspect a fost un motiv de mândrie pentru greci, care văd în film o oportunitate de a promova moștenirea culturală și peisajele spectaculoase ale țării.

Guvernul grec a sprijinit producția cu subvenții în valoare de 6,5 milioane de euro, conform unei scheme de finanțare introduse în 2017. Totuși, această decizie a fost criticată de partidul ultraortodox Niki, care a acuzat autoritățile că finanțează „o ideologie de tip woke” ce ar submina identitatea culturală a Greciei. Liderul Niki, Dimitris Natsios, a declarat: „Așa-numitul guvern patriotic al Greciei continuă să sprijine fiecare expresie „trezitoare” și să reducă la tăcere orice inițiativă care evidențiază identitatea noastră națională”.

Reacțiile oficialilor greci

Ministrul Culturii, Lina Mendoni, a apărat decizia de a sprijini producția, subliniind importanța libertății artistice: „Nu este rolul statului să dicteze unui creator cum ar trebui să interpreteze artistic o operă sau un mit”. Într-un interviu acordat revistei Lifo, Mendoni a respins ideea de cenzură, sugerând că o astfel de abordare ar fi antitetică valorilor democratice ale Greciei.

De altfel, ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat pentru postul de televiziune ANT1 că sprijină decizia guvernului de a finanța filmul, dar a recunoscut că nu înțelege complet alegerile regizorale ale lui Nolan: „Nolan a mers prea departe; nu știu dacă o face pentru a câștiga un Oscar”.

Succes comercial și impact cultural

În ciuda controverselor, „Odiseea” se bucură de succes comercial atât pe plan internațional, cât și în Grecia. Filmul, lansat pe 18 iulie, a epuizat rapid biletele pentru proiecțiile din cinematografele elene, iar interesul crescut a generat și o creștere a cererii pentru edițiile epopeei originale în librării.

Dezbaterea despre cum ar trebui adaptate miturile clasice rămâne deschisă. Însă un lucru este cert: „Odiseea” lui Christopher Nolan a readus în atenția publicului global povestea fascinantă a lui Ulise și a călătoriei sale de zece ani pentru a se întoarce acasă, continuând să mențină vie moștenirea culturală a Greciei. Cum spunea un comentator grec, „Epopeile lui Homer aparțin întregii lumi, dar rămân parte din sufletul Greciei”.

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