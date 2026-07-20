Cum va fi vremea în Banat în perioada 20 iulie – 2 august 2026

În primele două zile vremea va fi călduroasă, cu o medie a temperaturilor maxime de 31…32 de grade, apoi se va răcori până vineri (24 iulie), când temperaturile maxime vor ajunge să atingă în medie 25…27 de grade.

Între 25 și 27 iulie vremea se va încălzi cu aproximativ 7 grade, apoi media maximelor termice va avea variații între 31 și 36 de grade. Temperaturile minime vor urma aceeași tendință, vor fi în scădere de la o medie de 15 grade în primele nopți, până la 12…13 grade în data de 25 iulie.

Va urma o ușoară tendință de creștere, iar media minimelor termice se va situa între 15 și 19 grade.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în prima săptămână, trecător și pe arii
restrânse, apoi vor fi posibile pe spații mai extinse.

Cum va fi vremea în Crișana în perioada 20 iulie – 2 august 2026

ANM anunță că media maximelor termice va fi de 30…31 de grade în primele două zile, va scădea până spre 24…25 de grade în data de 24 iulie, apoi se va încălzi treptat și va avea oscilații în general între 29 și 34 de grade.

Media minimelor termice se va situa între 11 și 15 grade în prima săptămână și între 15 și 19 grade în cea de-a doua.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în prima săptămână, trecător și pe arii restrânse, apoi vor fi posibile pe spații mai extinse.

Cum va fi vremea în Transilvania în perioada 20 iulie – 2 august 2026

Potrivit meteorologilor, în Transilvania temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 27 de grade în zilele de 20 și de 21 iulie, până spre valori de 22…23 de grade în data de 24 iulie.

În următoarele 3 zile se va încălzi cu 8…9 grade, apoi media maximelor de temperatură se va situa între 28 și 32 de grade. Media minimelor termice va fi în scădere, de la 14 grade în prima noapte, până la 9…10 grade în intervalul 23-26 iulie.

Va urma o încălzire, astfel încât media temperaturilor minime va avea valori de la 12 la 16 grade.
Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape zilnic.

Cum va fi vremea în Maramureș în perioada 20 iulie – 2 august 2026

Media maximelor termice va scădea de la 28…29 de grade în primele două zile, până la 23 de grade în ziua de 24 iulie. Vor urma 3 zile de încălzire (cu 7…8 grade), apoi maximele termice vor fi în medie între 29 și 33 de grade.

Se va resimți și o scădere a minimelor termice, a căror medie va fi de 13 grade la începutul intervalului și de 11…12 grade între 23 și 25 iulie.

Din data de 26 iulie media temperaturilor minime va crește și va avea valori în general între 12 și 17
grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea în Moldova în perioada 20 iulie – 2 august 2026

În prima săptămână media maximelor termice se va situa între 23 și 28 de grade, iar în cea de-a doua între 29 și 34 de grade.

Media minimelor termice va scădea de la 17 grade în prima noapte, până la 12 grade în jurul datei de 25 iulie, apoi va crește și se va încadra în general între 14 și 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea în Dobrogea în perioada 20 iulie – 2 august 2026

În Dobrogea, media maximelor termice va fi de 30 de grade în primele două zile, va scădea până spre 24…25 de grade în data de 22 iulie, apoi se va încălzi treptat și va avea valori între 27 și 32 de
grade.

Media minimelor termice va coborî de la 20 de grade în prima noapte, până la 15…17 grade între 23 și 26 iulie.

Va urma o perioadă de creștere a minimelor termice, până la o medie de 19…20 de grade în ultimele zile de prognoză. Vor fi posibile manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic.

Cum va fi vremea în Muntenia în perioada 20 iulie – 2 august 2026

Pentru Muntenia, meteorologii anunță că media maximelor termice va fi în scădere de la 32 de grade în prima zi, la 24 de grade în 22 iulie.

Se va încălzi cu aproximativ 8 grade până la începutul celei de-a doua săptămâni, apoi temperaturile maxime vor avea o medie care se va încadra între 31 și 35 de grade.

Minimele termice vor scădea de la o medie de 18 grade la începutul intervalului, la una de 13…15 grade între 23 și 27 iulie. Va urma o săptămână în care minimele termice vor fi în general în creștere,
dar ușoară.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii relativ extinse în prima săptămână, apoi pe suprafețe mici.

Cum va fi vremea în Oltenia în perioada 20 iulie – 2 august 2026

Temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 27 de grade în zilele de 20 și de 21 iulie, până spre valori de 24…25 de grade, în data de 24 iulie.

În următoarele 3 zile se va încălzi cu 8…9 grade, apoi media maximelor de temperatură se va situa între 30 și 35 de grade. Media minimelor termice va fi în scădere, de la 19 grade în prima noapte, până la 12…13 grade în intervalul 23-26 iulie.

Va urma o încălzire, astfel încât media temperaturilor minime va avea valori de la 15 la 19 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea la munte în perioada 20 iulie – 2 august 2026

La munte, vremea va fi în răcire până în jurul datei de 24 iulie, când media maximelor termice va
scădea de la o medie de 19 grade la începutul intervalului, la una de 12…13 grade între 23 și 25
iulie, iar a minimelor de temperatură, de la una de 11 gade, la 6 grade.

Din 26 iulie se va încălzi ușor și treptat, astfel că în ultimele zile de prognoză, maximele termice vor fi în medie de 18…22 de grade, iar minimele de 11…13 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.


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