Artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: „Nu este despre lux, ci despre eficiență”

Cu zeci de concerte și evenimente private în toată țara, Nelu Popa a ales transportul aerian pentru a ajunge rapid la destinație și pentru a-și respecta angajamentele față de organizatori și public.

Cunoscut drept „saxofonistul vedetelor”, Nelu Popa este unul dintre cei mai solicitați instrumentiști din România, colaborând de-a lungul timpului cu numeroși artiști de top și fiind prezent la unele dintre cele mai importante evenimente muzicale din țară.

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„Uneori, într-o singură zi trebuie să ajung în mai multe orașe. Când timpul nu îți mai permite să mergi pe șosea, elicopterul poate fi cea mai bună soluție. Încerc să respect fiecare eveniment și fiecare om care mă invită să cânt. Publicul merită tot respectul nostru, iar pentru mine punctualitatea este la fel de importantă ca spectacolul pe care îl ofer”, a spus Nelu Popa, fostul saxofonist al lui Carmen de la Sălciua.

Artistul spune că, dincolo de confort, alegerea acestui mijloc de transport este dictată în primul rând de programul încărcat și de dorința de a nu întârzia la niciun eveniment.

„Nu este despre lux, ci despre eficiență. Sunt zile în care ai sute de kilometri între două concerte și trebuie să găsești soluții pentru a fi prezent peste tot. Atunci când există această posibilitate, o folosesc pentru a-mi respecta promisiunile față de organizatori și față de public”, a mai afirmat Nelu Popa.

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