Iubitorii mărcii Saab au ultima șansă de a achiziționa vehicule originale din fabrica Trollhättan, Suedia.

La licitația organizată de Klaravik se oferă 7 mașini unice din patrimoniul NEVS (National Electric Vehicle Sweden), actualul proprietar al acestor modele.

Printre vehiculele disponibile se numără trei exemplare Saab 9-3 Aero din anul 2014, toate utilizate anterior în flota companiei, cu kilometraje variind între 18.000 și 56.000.

Alte modele includ prototipuri inovatoare, cum ar fi Saab 9-3 electric, un vehicul autonom bazat pe Saab 9-3, și un automobil electric echipat cu „range extender”, un generator pe bază de motor termic. Aceste prototipuri subliniază viziunea Saab asupra viitorului industriei auto.

Saab, brand fondat în 1949, s-a remarcat prin designul său aerodinamic, influențat de experiența companiei în producția de avioane. În ciuda numeroaselor inovații tehnologice, cum ar fi introducerea motoarelor turbo în autoturisme, compania a întâmpinat dificultăți financiare.

În 2011, Saab a încetat producția de serie, iar eforturile ulterioare de a revitaliza marca, inclusiv prin NEVS, nu au avut succes. NEVS a fost susținut de investitori chinezi și a încercat să transforme Saab într-un producător de mașini electrice, însă în 2014 a pierdut drepturile asupra numelui.

Nina Selander, președinta NEVS, a declarat: „Acesta este modul nostru de a onora marca Saab, care continuă să ocupe un loc special în inimile pasionaților de automobile. Permițând acestor vehicule să fie achiziționate cu demnitate, dorim să aducem un omagiu istoriei mândre a industriei auto suedeze. Este o oportunitate unică de a vedea mașinile în mediul lor natural și de a lupta pentru un fragment al istoriei auto suedeze”.

Licitațiile se vor încheia pe 30 mai 2026, cu un eveniment final organizat la fabrica Trollhättan, unde doritorii vor putea inspecta vehiculele. Toate mașinile sunt scoase la licitație fără preț minim.

Cei interesați trebuie să se înregistreze pe platforma Klaravik.se, iar participanții internaționali trebuie să fie înregistrați ca entități juridice.

Fotografii suplimentare și detalii despre vehicule vor fi disponibile pe platformă în ziua deschiderii licitației.