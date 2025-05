Lupta pentru asigurarea intrării în turul al doilea continuă să fie umăr la umăr între mai mulți candidați, iar nici George Simion, favoritul din primul tur, nu e complet lipsit de emoții. „Urmăritorii” lui Simion sunt Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta.

Lanț de probleme pentru Nicușor Dan

Dintre candidați, Nicușor Dan a fost în centrul mai multor momente controversate. Primul a fost legat de clinciurile cu Crin Antonescu privind nesemnarea unui autorizații de construire a unui spital oncologic pentru copii, cu toate că din 11 octombrie 2023 este o hotărâre judecătorească definitivă prin care era obligat să emită autorizația. În schimb, a preferat să tergiverseze lucrurile, să plătească penalități, iar autorizația a fost semnată doar miercuri, 30 aprilie.

O a doua controversă, inclusiv dacă se dovedește veridică sau nu, este acuzația Elenei Lasconi că s-a văzut în decembrie în privat cu Florian Coldea, fost număr doi în SRI (trecut în rezervă în 2017) și Victor Ponta. Nicușor Dan a negat acest lucru, a subliniat că o va da în judecată pe Elena Lasconi, dar semnele de întrebare tot rămân, în condițiile în care printre persoanele care au contribuit la finanțarea campaniei lui Nicușor Dan sunt și oameni de afaceri considerați din siajul lui Coldea și al unei părți a PSD, dar candidatul independent refuză să facă public numele celor mai importanți dintre aceștia.

Recomandări Nicușor Dan, plângere pentru trei infracțiuni împotriva Elenei Lasconi la DIICOT, în scandalul imaginilor cu Coldea

Suspectă e și raportarea AUR la Nicușor Dan. O explicația a fost dată într-un interviu de acum o săptămână de sociologul Remus Ștefureac, care puncta faptul că într-un eventual tur doi, Nicușor Dan are capacitatea cea mai mică să absoarbă electoratul PSD, fiind foarte slab în rural, ceea ce scade mult șansele de a-l bate pe Simion.

Mai precis, nouă din zece votanți PSD ar vota în turul II cu George Simion, nu cu Nicușor Dan. Simion și AUR au adoptat zilele acestea o tactică pro-Nicușor. De la centru au fost date mesaje către organizațiile din țară să oprească orice atac la adresa lui Nicușor Dan, fiind în prezent contracandidatul dorit pentru turul al II-lea, pe explicația simplă că în rural e inexistent. Stiripesurse.ro a și prezentat o captură de e-mail-cu directiva. AUR a negat faptul că ar fi trimis vreo circulară. În schimb, e evident faptul că dintre toți candidații cu șanse la turul doi sau care fac pragul de rambursare a banilor, Nicușor Dan și Elena Lasconi au fost cei feriți de atacurile AUR în toate aceste săptămâni, spre deosebire de Victor Ponta sau Crin Antonescu.

Crin Antonescu, pietroiul guvernării și lipsa entuziasmului local

Crin Antonescu a fost combativ la toate cele trei dezbateri și uneori chiar a surprins, cum a fost la raportarea a două aspecte: dreptul la avort înscris în Constituție și recunoașterea parteneriatului civil, cu care a fost de acord. În schimb, a transmis clar primarilor că nu vrea alegeri în două tururi, precum și clerului că nu va impozita unitățile de cult.

Recomandări Imaginile cu Nicușor Dan și Victor Ponta publicate de Elena Lasconi, analizate de un profesionist: „Una singură, modificată digital pentru a părea două fotografii diferite”

Problema lui Crin Antonescu rămâne faptul că e omul Puterii, iar electoratul tinde să-l taxeze pentru guvernarea Ciolacu. Însă problema și mai mare e lipsa de entuziasm în teritoriu, acolo unde primarii au dificultăți în a pregăti oameni pentru vot. De la începutul săptămânii șefii de organizații au început să bată primărie cu primărie pentru a-i convinge pe aleșii locali să fie hotărâți și să scoată lumea la vot, iar în aceste ultime zile inclusiv lideri puternici de la centru sunt plecați în teritoriu să scoată din amorțire activul de partid. De asemenea, organizațiile din diaspora au ținte clare de mobilizare, cu nume, prenume și numere de telefon.

În ceea ce privește dezbaterile televizate, Crin Antonescu a știut cum să iasă din controversele legate de activitatea sa la finalul anilor 90 la Ministerul Tineretului și Sportului, dar și a crizei politice din iulie 2012, când alături de Victor Ponta au forțat legile și Constituția pentru demiterea lui Traian Băsescu. O parte dintre adversarii din 2012 sunt acum în echipa Antonescu.

Victor Ponta, conflictul deschis cu PSD și finanțarea

Victor Ponta este al doilea candidat prins în scandalul pozelor legate de întâlnirea cu Florian Coldea. La fel ca Nicușor Dan, acesta a precizat că îi va face plângere Elenei Lasconi. După scandalul legat de inundarea unor sate românești în detrimentul Belgradului, în 2014, Ponta și-a continuat campania intensă, unde a fost de mai multe ori și în diaspora, nu doar prin toată țara. Ponta a mers la o singură dezbatere cu contracandidații, la TVR, unde a evitat clinciurile și unde a avut o direcție clară: mesaje pentru rezerviști, pentru cei din forțele armate, mesaje pentru bugetari și sprijin pentru inițiativele private.

Recomandări Ce crede un român din Belgrad despre politicienii din țară: „Ponta se sărută cu Vucic, dar nu zice de românii de aici, Simion s-a folosit de noi!” | VIDEO

Apoi, chiar dacă i s-a reproșat duplicitatea de unii PSD-iști și au fost continuate atacurile privind legăturile acestuia cu lideri sau state din regiune – Serbia, Turcia etc. -, Ponta și-a văzut de campanie și inclusiv a cochetat cu liderii BOR din sudul țării (de exemplu, invitația Arhimandritului Serafim Baciu, pentru a Preîntâmpina moaștele Sfintei Împărătese Elena, la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman). În plan politic, Ponta a intrat în clinci cu conducerea PSD, care în ședințele interne a avertizat că vor veni în cascada mesaje de mobilizare pro Ponta pentru duminică, unele fiind falsuri.

De altfel, pe telefoanele primarilor PSD au început să curgă mesajele de la echipa Ponta pentru o mobilizare pentru fostul premier, un aspect care i-a deranjat și îi deranjează teribil pe liderii din conducerea PSD. Potrivit surselor Libertatea, mai ales la nivel urban, Ponta tinde să-i ia fața lui Crin Antonescu, ceea ce face cu atât mai importantă mobilizarea din rural.

Nu în ultimul rând, pentru un candidat independent, Ponta a arătat că beneficiază de o rețea de oameni care îl împrumută extins. Fără a da explicații privind finanțatorii, Ponta a reușit să-și asigure susținerea unei campanii de zeci de milioane de lei. De exemplu, doar în perioada 15-24 aprilie, cheltuielile lui Ponta au fost 12,62 de milioane de lei.

Campanie la limita legalității și emoțiile lui Simion

Candidatul AUR, George Simion, a preferat să stea la cutie și să nu meargă la vreuna dintre cele trei dezbateri. O strategie care i-a împărțit până și pe susținătorii acestuia, fiind criticat de faptul că: i) se hrănește doar din electoratul lui Călin Georgescu fără a face nimic notabil: ii) încă lipsește mesajul explicit din partea lui Călin Georgescu. Practic, Simion a preferat eticheta de laș decât teama de a pierde din procente.

Iar procentele continuă să fie pierdute în orice caz. Liberalii și social-democrații răspândesc informații că George Simion ar fi la sub 25%, chiar ajungând la 22%, potrivit informațiilor Libertatea, însă situația, pentru moment, nu e așa dramatică. Potrivit surselor Libertatea în funcție de mobilizarea la vot, Simion ar putea fi sub 30%, însă ar fi o mare surpriză să ajungă sub 25%. De asemenea, lui Simion i-ar fi greu să adune votanți în plus mai ales în finale cu Antonescu sau Ponta, care sunt mai maleabili în a aduna votanți ai altor candidați, spre deosebire de cei radicalizați spre Simion.

Nu în ultimul rând, AUR și Simion au forțat și legislația electorală. Biroul Electoral Central a admis, miercuri, contestația formulată de Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Brașov referitoare la distribuirea de către candidatul George Simion și AUR de materiale publicitare electorale ce conțin date cu caracter personal ale cetățenilor, fără consimțământul acestora și a dispus încetarea de îndată a distribuirii acestor materiale. Însă cu toate acestea, AUR a trimis un alt lot de 2,8 milioane de scrisori personalizate către alegători, după cum a semnalat G4Media, cu toate că exista decizia anterioară a BEC.

Urmărește-ne pe Google News