Mesajul lui Eric Dane pentru fiicele sale

Producția oferă publicului șansa de a asculta ultimele gânduri ale unor iconuri culturale. Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan din „Grey’s Anatomy”, a murit pe 19 februarie 2026, la aproape 10 luni de la diagnosticarea cu ALS.

Netflix a precizat că interviul cu actorul a fost realizat cu condiția ca episodul să fie difuzat doar după decesul său. „Famous Last Words” a debutat în toamna anului 2025, având primul episod dedicat lui Dr. Jane Goodall.

În cadrul interviului, Dane a adresat un mesaj emoționant fiicelor sale, Billie și Georgia: „Aceste cuvinte sunt pentru voi. Am încercat. Am mai și greșit uneori, dar am încercat. În ansamblu, ne-am distrat, nu-i așa? Îmi amintesc toate momentele petrecute la plajă, voi două, eu și mama — în Santa Monica, Hawaii, Mexic. Vă văd acum jucându-vă ore întregi în ocean, bebelușele mele de apă. Zilele acelea, cu intenție, au fost raiul. Vreau să vă spun patru lucruri pe care le-am învățat din această boală și sper să nu doar ascultați, ci să și înțelegeți”.

„În primul rând, trăiți acum. Chiar acum. În prezent. Este greu, dar am învățat să fac asta”, a spus Dane.

„Ani la rând m-am pierdut mental, rătăcind prin mintea mea, cufundat în autocompătimire, rușine și îndoială. Am retrăit decizii, m-am îndoit de mine însumi: «Nu trebuia să fac asta. Niciodată nu ar fi trebuit să…» Gata. Din pură supraviețuire, sunt forțat să rămân în prezent. Dar nu vreau să fiu nicăieri altundeva. Trecutul conține regrete. Viitorul rămâne necunoscut. Așa că trebuie să trăiești acum. Prezentul este tot ce ai. Prețuiește-l. Savurează fiecare moment”, a mai spus el în cadrul interviului.

Cele patru sfaturi ale lui Dane: trăți în prezent, îndrăgostiți-vă, alegeți-vă prietenii și luptați

„În al doilea rând, îndrăgostiți-vă”, a continuat el. „Nu neapărat de o persoană, deși recomand și asta. Îndrăgostiți-vă de ceva. Găsiți-vă pasiunea, bucuria. Găsiți lucrul care vă face să vă ridicați dimineața, care vă motivează toată ziua. Eu m-am îndrăgostit pentru prima dată când aveam cam vârsta voastră. M-am îndrăgostit de actorie. Această dragoste m-a ajutat să depășesc cele mai întunecate momente, cele mai grele zile, cel mai întunecat an. Încă iubesc munca mea, încă o aștept cu nerăbdare, încă vreau să fiu în fața unei camere și să-mi joc rolul. Munca mea nu mă definește, dar mă entuziasmează. Găsiți ceva care vă entuziasmează. Găsiți-vă calea, scopul, visul. Apoi mergeți după el. Cu adevărat mergeți după el”, a mai spus el.

Al treilea sfat al lui Dane a fost „Alegeți-vă prietenii cu înțelepciune”.

Al patrulea îndemn: „Luptați cu toată ființa voastră și cu demnitate. Când vă confruntați cu provocări, fie ele de sănătate sau alt fel, luptați. Nu renunțați niciodată. Luptați până la ultima suflare. Această boală îmi ia încet corpul, dar nu-mi va lua niciodată spiritul”.

„Billie și Georgia, voi sunteți inima mea. Voi sunteți totul pentru mine. Noapte bună. Vă iubesc. Acestea sunt ultimele mele cuvinte”, a spus Dane la finalul episodului.

Interviul final al actorului Eric Dane poate fi urmărit acum pe Netflix.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE