Cu doar trei zile înainte să moară, Călin a făcut o ultimă postare pe Facebook, de pe patul de spital, în care spune că nu mai are putere să lupte.

„Cu greu reuşesc să mă mai ţin de la o zi la alta să supravieţuiesc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care mi-o mai dă ca să mă pot bucura de ea. Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul, deşi singurul impediment pe care îl am este un acord cu o clinică din Europa să mă salveze. Este extrem de frustrant şi umilitor prin ce sunt pus să trec. Dacă eram membrul oricărui stat din Europa eram salvat până acum, nu mai era nevoie de atâta suferinţă şi disperare. Nu doresc nimănui să treacă aproape zilnic razant pe lângă sfârşit. După doi ani în care am privit moaretea direct în ochi…“, a scris Călin de pe patul de spital.