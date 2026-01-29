Președintele Emmanuel Macron l-a descris pe Akbar, considerat ultimul vânzător ambulat de ziare din Paris și chiar din Franța, drept „vocea presei franceze” și un simbol al integrării reușite.

Născut în Rawalpindi și plecat de acasă la 18 ani pentru a scăpa de sărăcie, Ali a ajuns în Franța în anii ’70. A devenit vânzător de ziare cu ajutorul profesorului Choron (fondator Hara-Kiri și Charlie Hebdo), stabilindu-se în zona Sciences Po.

De-a lungul deceniilor, a interacționat cu personalități precum François Mitterrand, Bill Clinton, Jane Birkin sau Elton John.

Deși viața sa personală a fost marcată de greutăți – având în grijă doi copii cu dizabilități și confruntându-se cu scăderea drastică a vânzărilor de presă tipărită – Ali și-a păstrat optimismul.

Astăzi, deși pensionar, continuă să vândă ziare zilnic, folosindu-se de umor și titluri parodice pentru a atrage clienții.

Ironia face ca, deși a fost decorat de statul francez, Ali Akbar nu deține încă cetățenia, dosarul său fiind blocat în birocrație.

El speră ca această distincție să îi deblocheze situația, glumind că următorul său titlu strigat pe stradă va fi: „Gata, sunt cavaler! Am reușit!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE