De Andreea Archip,

Drumul de la primul kilometru la primul maraton a fost de patru luni pentru Gabriel Solomon. Tânărul care în urmă cu 11 ani nu făcea niciun sport, a ajuns în scurtă vreme un pasionat al alergării.

„Eu am făcut în mare parte programare și stând destul de mult pe scaun, că așa se face programarea, la un moment dat simțeam nevoia de a face ceva mișcare. Iar alergarea a fost dintr-un motiv rațional. Orice sport cu mingea e greu pentru mine, dar era și nevoia logistică de oameni. Ca să practici orice sport trebuie să te coordonezi cu alți oameni, să ajungi la un teren și ideea a fost să fac un sport la care să pot controla programul…”, își amintește Gabriel începutul lui în sport.

Alergarea a fost singurul sport care se potrivea și era ceva pe care îl puteai practica cu ce aveai în casă. Asta tot repet. Mulți amână decizia de a alerga că nu are încălțări potrivite, nu are tricou, șort. Pentru început, când alergi trei kilometri, doi, unul în parc, poți cu orice ai în casă. Dup-aia poți să îți mai alegi altceva. Prima alergare am făcut-o pe un teren de baschet, în curtea unei școli, 200 de metri maximum, și mă învârteam acolo, o tură, două ture. În fiecare zi mai puneam o tură.

Gabriel Solomon