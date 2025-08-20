UMF Cluj-Napoca va forma medici în Italia

Inițiativa vine ca răspuns la criza de personal medical din Italia și la provocările sistemelor de sănătate din Europa.

„Această inițiativă consolidează vizibilitatea și prestigiul universității pe plan internațional și răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate din Europa, prin formarea unei noi generații de medici bine pregătiți”, a precizat UMF Iuliu Hațieganu pe pagina sa de Facebook.

Novara – o alegere strategică

Novara, un oraș cu peste 105.000 de locuitori, situat la doar 45 km de Milano, a fost ales ca locație pentru această extensie.

Orașul oferă o infrastructură medicală modernă, incluzând 9 spitale, săli de curs și seminarii moderne, laboratoare și spații pentru lucrări practice.

Aceste facilități vor asigura un cadru ideal pentru pregătirea viitorilor profesioniști în domeniul sănătății.

Experiența internațională a UMF Cluj-Napoca

UMF Cluj-Napoca are deja o bogată experiență în educația medicală internațională.

În prezent, oferă programe de studiu în limbile franceză și engleză pentru studenți din peste 80 de țări.

Pentru anul universitar 2025-2026, peste 3.000 de candidați internaționali au concurat pentru 605 locuri disponibile la programele de licență în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie.

„Extinderea activității noastre în Italia reprezintă o oportunitate unică de a consolida prestigiul UMF „Iuliu Hațieganu” pe plan internațional și de a răspunde unei nevoi reale din sistemul de sănătate italian. Acest program de studiu se adresează tuturor celor care își doresc să studieze medicina, indiferent de țara din care provin”, a precizat rectorul Anca Buzoianu, conform Actual de Cluj.

Detalii suplimentare despre procesul de admitere vor fi anunțate în curând de către universitate.

Răspuns la criza medicală din Italia

Această inițiativă vine într-un moment critic pentru sistemul medical italian.

Aproape 53% dintre medicii italieni au peste 55 de ani, iar în următorii ani, aproximativ 100.000 de specialiști vor ieși la pensie.

Italia are doar 89 medici de familie la 100.000 de locuitori, mult sub media altor țări europene precum Germania (167) sau Franța (155).