  • Descoperire incredibilă în apele limpezi ale lacului Königssee din Germania: un lingou de aur de 500 de grame. Valoarea estimată a acestuia depășește 18.500 de dolari.
  • După 11 ani de anchete și fără ca vreun reclamant să se prezinte, autoritățile au decis că obiectul valoros îi aparține adolescentului în mod legal.

O baie obișnuită în lacul Königssee a luat o întorsătură neașteptată când un adolescent german a recuperat un lingou de aur din fundul lacului.

În timp ce înota la aproximativ doi metri adâncime în lacul Königssee, tânărul a observat o strălucire ciudată pe fundul apei. Când a scos obiectul la suprafață, și-a dat seama că era un lingou de aur autentic.

Adolescentul a decis să respecte legea și l-a predat imediat poliției, care a confirmat ulterior autenticitatea lingoului. Acesta era inscripționat cu un număr de serie și avea marcaje oficiale Degussa Fine Gold 999.9, care atestă originea sa de la o uzină autorizată de prelucrare a aurului. Judecând după aspectul său, probabil a fost turnată între 1990 și 2005.

Lingoul a fost păstrat la secția de poliție timp de 6 luni, interval în care autoritățile au încercat să identifice proprietarul de drept. Totuși, în lipsa unor revendicări, pe 22 aprilie, s-a luat decizia de a transfera legal dreptul de proprietate către tânărul care l-a descoperit.

„Am fost extrem de surprinși de cinstea și maturitatea acestui tânăr. Nu este ceva ce vedem în fiecare zi”, a declarat un reprezentant al poliției.

Deși lingoul are un nou proprietar, sursa acestuia rămâne necunoscută. Nu au fost înregistrate plângeri privind pierderi sau furturi de obiecte similare în regiunea lacului Königssee. În consecință, autoritățile au închis cazul fără a putea stabili cum a ajuns lingoul pe fundul apei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
