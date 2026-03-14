Acesta a condus aproximativ 130 de kilometri până în Karlsruhe cu un singur scop: să își ducă prietena de 14 ani la școală. Între timp, poliția încearcă să elucideze mai multe necunoscute ale acestui caz.

„Încă nu știm cum a intrat în posesia cheii și cum de a reușit să conducă atât de bine autobuzul”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției. Adolescentul a deschis vehiculul fără a forța încuietoarea și l-a pornit cu o cheie universală. De asemenea, conform poliției, rămâne neclar de ce tânărul a recurs tocmai la această metodă pentru a-și duce iubita la școală.

Lipsa autobuzului, care fusese alimentat complet cu o seară înainte, a fost observată în jurul orei 06:00 – însă, inițial, reprezentanții regiei de transport nu au bănuit nimic grav. „Deoarece s-a crezut prima dată că un șofer de autobuz plecase pe traseu cu vehiculul greșit, incidentul a fost raportat poliției abia spre prânz”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

Abia atunci au demarat investigațiile, care au dus rapid către Karlsruhe. Acolo, o patrulă de poliție a descoperit autobuzul, la prânz – la scurt timp după ce tânărul de 15 ani își luase iubita de la școală.

Autobuzul de linie a rămas intact, fără nicio avarie. Poliția l-a predat pe adolescent tutorilor săi legali. Acesta urmează să fie cercetat penal pentru furt și conducere fără permis.

