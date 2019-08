De Ștefan Pană,

Au fost sute de victime, care au acuzat intervenţia brutală a forţelor de ordine. Au fost mii de audieri în ultimul an, iar câţiva şefi ai Jandarmeriei au fost puşi sub acuzare. Ei sunt însă tot în funcţie, iar dosarul este departe de a fi soluţionat. Chiar cu câteva zile înainte de împlinirea unui an de la evenimentele de atunci, şefii din Jandarmerie au făcut rocadă între ei pe funcţii.

Ce s-a întâmplat pe 10 august

Au fost aproximativ 500 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale după seara de 10 august, atunci când Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene contra protestatarilor. Aproape 70 au ajuns la spital. Unii au fost împuşcaţi cu gloanţe de cauciuc, alţii bătuţi cu bastoane.

Incidente in prima zi de proteste a romanilor din diaspora fata de guvernul PSD, in Piata Victoriei, vineri, 10 august 2018. Protestatarii cer eliminarea politicienilor cu probleme penale și alegeri anticipate. Inquam Photos / Adriana Neagoe

Au fost momente care au şocat atât opinia publică din România, cât şi din străinătate. Imagini cu intervenţia în forţă a jandarmarilor au ajuns în mari ziare din întreaga lume. Au circulat imagini cu persoane în scaun cu rotile bruscate de forţele de ordine, oameni cu mâinile ridicate bătuţi, copii în faţa cărora explodau butelii cu gaze lacrimogene.

De cealaltă parte, au fost şi jandarmi care au necesitat îngrijiri medicale. Cel mai cunoscut caz a fost cel al Ştefaniei Nistor, care a fost lovită cu pumnii şi picioarele într-o busculadă, apoi i s-a furat pistolul din dotare.

Deşi toate aceste momente au fost surprinse de zeci de jurnalişti, după un an încă nu există un film clar al evenimentelor. Dosarul este departe de finalizare.

Două dosare, sute de plângeri, nici un rezultat

În urma violenţelor din 10 august au fost deschise două dosare – unul al protestatarilor, unul al Jandarmeriei.

La Parchetul Militar au început imediat audierile după evenimentele din seara de 10 august. Ele au fost grăbite şi de faptul că un procuror militar se afla în zonă şi a asistat la câteva dintre momentele violente.

În total, procurorii au audiat aproape 800 de protestatari, în timpul a mii de ore de audieri. Tot atâtea plângeri au fost depuse la Parchetul Militar contra forţelor de ordine care au intervenit atunci.

Un protestatar afectat de gazele lacrimogene este condus catre ambulanta de catre paramedici, in timpul mitingului de protest al cetatenilor romani rezidenti in strainatate, „Protestul Diasporei”, vineri 10 august 2018, in Piata Victoriei din Bucuresti. Hepta

Stadiul acestui dosar este incert. La finalul lunii iunie, Parchetul Militar a declinat competenţa soluţionării lui către DIICOT. Decizia a fost surprinzătoare. DIICOT ceruse dosarul doar pentru studiu, dar s-a trezit cu el spre soluţionare.

Procurorii antimafia ceruseră să vadă dosarul pentru că şi şefii din Jandarmerie au făcut o plângere penală. Peste 150 de jandarmi au acuzat că au fost agresaţi de protestatari, iar dosarul deschis se referea la o tentativă de lovitură de stat (acţiuni împotriva ordinii constituţionale). Nici despre acest dosar nu se ştiu detalii în acest moment.

Acuzaţii şi-au schimbat funcţiile între ei

La aproximativ o lună după deschiderea dosarului, în toamna anului 2018, şefii din Jandarmerie care au coordonat acţiunea de la 10 august au fost puşi sub acuzare. Ei sunt acuzați, printre altele, de abuz în serviciu, purtare abuzivă şi fals intelectual.

Au fost puşi sub acuzare următorii:

Maiorul Laurenţiu Cazan – este ofiţerul care a coordonat intervenţia jandarmilor. Este acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

– este ofiţerul care a coordonat intervenţia jandarmilor. Este acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă. Colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş , prim-adjunct al Jandarmeriei la acea vreme – este acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

, prim-adjunct al Jandarmeriei la acea vreme – este acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă. Colonel Ionuț-Cătălin Sindile, şeful Jandarmeriei Române la acea vreme – este acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

Laurenţiu Cazan , Gheorghe Sebastian Cucoş şi Ionuț-Cătălin Sindile

Tot ei conduc Jandarmeria şi astăzi, dar de pe alte funcţii. Cătălin Sindile este prim-adjunct al Jandarmeriei, începând de pe 5 august anul acesta. Şef al Jandarmeriei a devenit, în locul său, generalul de brigadă Constantin Florea. Sebastian Cucoş devine şef al Jandarmeriei Bucureşti, înlocuindu-l pe Laurenţiu Cazan.

Acesta din urmă vrea să fie adjunct în cadrul Jandarmeriei Bucureşti şi a dat concurs pentru această funcţie. Rezultatele au fost publicate pe 6 august. A fost singurul candidat care a promovat examenul.