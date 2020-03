De Paul Tecuceanu,

„Au vrut să ne bage câte trei-patru în cameră și am refuzat. Am spus că nu pot să mă bag cu oricine în cameră. Eu am venit din Italia cu sora mea în mașină. Am spus să mă bage cu sora, nu am nicio problemă, într-o cameră. Dacă e să fiu bolnav, sigur e și ea, doar am venit împreună cu mașina, dar nu puteți să mă băgați cu necunoscuți. Unul dintre noi poate să fie bolnav și ne îmbolnăvește pe toți. Asta deja e contaminare, nu se cheamă carantină. De la 05:00 stau în mașină, să nu îngheț de frig, cu motorul pornit. Acum au venit și de o oră, o oră și jumătate, se chinuie să îi ia pe cei din alte județe să-i ducă în județele lor. Deocamdată nu ne-au spus să ne luăm cameră pentru că trebuie să le dezinfecteze. Nu știu dacă îmi dă cameră. Au spus că o să vină doctorul să ne recolteze sânge. E trecut de amiază și medicul nu a venit”, a declarat, pentru sursa citată, arădeanul.

A devenit un exemplu

Bărbatul a precizat că nu este singurul care a ales să stea în mașină și să nu împartă camera cu alți patru necunoscuți: “Sunt mai multe persoane, în mașini, în fața pensiunii, care au ales să nu intre în cameră cu alte persoane”.

Arădeanul a sosit în România, azi noapte, la ora 02:00, din Italia, în Punctul de Trecere al Frontierei Nădlac II Autostradă, împreună cu sora sa.

La nivel mondial, s-au înregistrat peste 121.200 de cazuri de infectare cu coronavirus. Mai mult de 4.375 oameni au murit.

Italia este una dintre cele mai afectate zone de noul coronavirus din întreaga lume. Peste 12.300 de persoane au fost deja infestate cu COVID-19, iar 827 de oameni au murit.

În România, au fost confirmate 38 de cazuri de coronavirus.

