Autobuzul, în care se aflau 40 de elevi de la liceul Farmingdale și patru adulți, a ieșit de pe autostrada Interstate 84 și s-a răsturnat, în apropierea orașului Wawayanda din statul american New York, a anunțat poliția.

Răniții au fost transportați la șase spitale regionale pentru a primi îngrijiri. Cele două persoane care au murit aveau 43 și 77 de ani.

Autobuzul era unul dintre cele șase care fuseseră închiriate pentru a duce aproximativ 300 de elevi din fanfara liceului Farmingdale la o tabără de muzică din Greeley, Pennsylvania. Cei mai mulți dintre elevii din autobuz aveau în jur de 14 sau 15 ani.

At least one person died when a bus carrying high school students from Long Island, New York, crashed while heading to band camp in Pennsylvania, state police said.



